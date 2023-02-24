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В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие" - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие" - РИА Новости Крым, 24.02.2023
В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
В Крыму на площадке Академии творческих индустрий "Меганом" состоялась стратегическая сессия "Больше, чем путешествие". Эксперты туристической отрасли обсудили... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T18:08
2023-02-24T18:08
эксклюзивы риа новости крым
академия творческих индустрий "меганом"
арт-кластер "таврида"
авторы
судак
движение первых
крым
общество
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СУДАК, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на площадке Академии творческих индустрий "Меганом" состоялась стратегическая сессия "Больше, чем путешествие". Эксперты туристической отрасли обсудили качество и перспективы развития молодежного туризма в России. По данным гендиректора АНО "Больше, чем путешествие" Ивана Шулюпина, за два года работы было организовано свыше 90 тысяч путешествий для российской молодежи, в том числе, около 5 тысяч ребят из новых регионов страны. Общее количество желающих превышало несколько сотен тысяч человек. В путешествие с пользой Проект "Больше, чем путешествие" направлен на популяризацию развивающих путешествий для молодых людей, победивших во всероссийских профессиональных конкурсах, и тематических олимпиадах. "В прошлом году было принято решение о трансформации этой программы в большую экосистему молодежного туризма, сделать ее более доступной для молодых ребят России, как сделать так, чтобы все молодые люди России путешествовали, чтобы путешествия помогали им узнавать родной край, страну, находить работу, знакомиться с новыми людьми, чувствовать страну, влюбляться в страну. И вот здесь мы как раз думаем о том, какие программы и проекты могут быть объединены в эту экосистему, как регионы могут включиться, как сами ребята могут повлиять на это. Сегодня мы подводим итоги, общий концепт у нас уже собран, сделан огромный шаг по развитию молодежного туризма в России", - заключил Иван Шулюпин. Большие перспективы В течение последующих 5 лет она будет служить идеологическим лидером и ресурсным центром экосистемы молодежного туризма в России. Серия пилотных программ Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму стартовала 17 февраля. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомились участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых".Как сообщалось ранее, круглогодичный центр дополнительного образования по творческим профессиям Академии творческих индустрий "Меганом" площадью в 42 тысячи кв. метров возводится под Судаком. Согласно проекту, в трех основных творческих лабораториях образовательного центра смогут заниматься одновременно более 1500 человек. Читайте также на РИА Новости Крым: "Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежь Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ" Символику "Движения первых" создадут в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230218/kak-molodezh-sozdaet-novye-smysly-dlya-rossii-i-kryma-na-tavridaart-1127069453.html
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академия творческих индустрий "меганом", арт-кластер "таврида", авторы, судак, движение первых, крым, общество
В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"

Молодежный и экотуризм: в Крыму обсудили перспективы развития стратегических направлений

18:08 24.02.2023
 
© РИА Новости КрымСтрит-арт на территории Академии творческих индустрий "Меганом" арт-кластера "Таврида" под Судаком
Стрит-арт на территории Академии творческих индустрий Меганом арт-кластера Таврида под Судаком - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости Крым
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
Собственный корреспондент
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СУДАК, 24 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на площадке Академии творческих индустрий "Меганом" состоялась стратегическая сессия "Больше, чем путешествие". Эксперты туристической отрасли обсудили качество и перспективы развития молодежного туризма в России.
По данным гендиректора АНО "Больше, чем путешествие" Ивана Шулюпина, за два года работы было организовано свыше 90 тысяч путешествий для российской молодежи, в том числе, около 5 тысяч ребят из новых регионов страны. Общее количество желающих превышало несколько сотен тысяч человек.
"В прошлом году около 5 тысяч победителей конкурса "Пишем будущее" из ДНР и ЛНР отправились в путешествия. Ребята писали свое видение будущего их регионов, жизни в России, по итогам этого конкурса они отправлялись в путешествие по стране. В этом году надеемся, что 10-15 тысяч человек (из новых регионов – ред.) смогут путешествовать по России", - рассказал РИА Новости Крым Иван Шулюпин.

В путешествие с пользой

Проект "Больше, чем путешествие" направлен на популяризацию развивающих путешествий для молодых людей, победивших во всероссийских профессиональных конкурсах, и тематических олимпиадах.
"В прошлом году было принято решение о трансформации этой программы в большую экосистему молодежного туризма, сделать ее более доступной для молодых ребят России, как сделать так, чтобы все молодые люди России путешествовали, чтобы путешествия помогали им узнавать родной край, страну, находить работу, знакомиться с новыми людьми, чувствовать страну, влюбляться в страну. И вот здесь мы как раз думаем о том, какие программы и проекты могут быть объединены в эту экосистему, как регионы могут включиться, как сами ребята могут повлиять на это. Сегодня мы подводим итоги, общий концепт у нас уже собран, сделан огромный шаг по развитию молодежного туризма в России", - заключил Иван Шулюпин.

Большие перспективы

В течение последующих 5 лет она будет служить идеологическим лидером и ресурсным центром экосистемы молодежного туризма в России.
Серия пилотных программ Академии творческих индустрий "Меганом" в Крыму стартовала 17 февраля. Первыми с площадкой нового образовательного центра познакомились участники российского движения детей и молодежи "Движение Первых".
Как сообщалось ранее, круглогодичный центр дополнительного образования по творческим профессиям Академии творческих индустрий "Меганом" площадью в 42 тысячи кв. метров возводится под Судаком. Согласно проекту, в трех основных творческих лабораториях образовательного центра смогут заниматься одновременно более 1500 человек.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАкадемия творческих индустрий "Меганом"Арт-кластер "Таврида"АвторыСудакДвижение первыхКрымОбщество
 
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