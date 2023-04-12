https://crimea.ria.ru/20230412/propusknaya-sposobnost-krymskogo-mosta-k-mayu-uvelichitsya-v-razy--vlasti-1128134200.html

Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти

Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Пропускная способность Крымского моста к маю увеличится в разы – власти

По поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина ведется работа по повышению пропускной способности Крымского моста к 1 мая. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T13:12

2023-04-12T13:12

2023-04-12T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. По поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина ведется работа по повышению пропускной способности Крымского моста к 1 мая. Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.Он уточнил, что на Крымском мосту установят дополнительные контрольно-пропускные посты и досмотровую технику.Запрет на движение грузовиковС 11 декабря 2022 года на Крымском мосту действует запрет на проезд грузовиков с массой грузоподъемности выше 1,5 тонн. Водителям фур рекомендовано выбирать для проезда альтернативный автодорожный маршрут через новые регионы или использовать паромную переправу. При этом со стороны Краснодарского края действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться на пароме в Крым могут только грузовики с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Движение легковых машин и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме. И сейчас власти рассматривают возможность запуска движения по мосту небольших грузовых машин и порожних грузовиков. Это предложение уже поддержал президент России Владимир Путин. Вместе с тем открытие Крымского моста для крупногабаритных автомобилей и машин с большим грузом пока не рассматривается.Теракт на Крымском мостуНа Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузовика, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что его организатор — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Глава государства подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Полномочия по организации и координации мер защиты объекта возложены на ФСБ.Сразу после ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных пролетов. Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруАльтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелкеКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в Крым

https://crimea.ria.ru/20230404/aksenov-rasskazal-kak-budut-dosmatrivat-avto-na-krymskom-mostu-v-sezon-1127968878.html

https://crimea.ria.ru/20230405/zhdat-li-turistov-v-krymu-na-mayskie---rossiyskiy-soyuz-turindustrii-1127994758.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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