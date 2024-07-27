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Что происходит на Крымском мосту - очереди и время ожидания - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Что происходит на Крымском мосту - очереди и время ожидания
Что происходит на Крымском мосту - очереди и время ожидания - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Что происходит на Крымском мосту - очереди и время ожидания
К утру субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T09:10
2024-07-27T09:24
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
новости крыма
логистика
керчь
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. К утру субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани находится в ожидании проезда 30 транспортных средств.Очередь у Крымского моста растет с ночи. Пиковая нагрузка на мостовой переход пришлась на 6:00 - очередь составляла 365 машин.В сезон летних каникул и отпуском для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, транспорт, новости крыма, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, керченский пролив
Что происходит на Крымском мосту - очереди и время ожидания

На Крымском мосту стоят в очереди 210 машин

09:10 27.07.2024 (обновлено: 09:24 27.07.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. К утру субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 9:00, в очереди со стороны Керчи находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа". - сказано в сообщении.

При этом со стороны Тамани находится в ожидании проезда 30 транспортных средств.
Очередь у Крымского моста растет с ночи. Пиковая нагрузка на мостовой переход пришлась на 6:00 - очередь составляла 365 машин.
В сезон летних каникул и отпуском для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.
 
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