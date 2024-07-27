https://crimea.ria.ru/20240727/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu---ocheredi-i-vremya-ozhidaniya-1139162496.html

Что происходит на Крымском мосту - очереди и время ожидания

Что происходит на Крымском мосту - очереди и время ожидания - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Что происходит на Крымском мосту - очереди и время ожидания

К утру субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T09:10

2024-07-27T09:10

2024-07-27T09:24

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

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новости крыма

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керчь

тамань

краснодарский край

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. К утру субботы у Крымского моста продолжает расти очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани находится в ожидании проезда 30 транспортных средств.Очередь у Крымского моста растет с ночи. Пиковая нагрузка на мостовой переход пришлась на 6:00 - очередь составляла 365 машин.В сезон летних каникул и отпуском для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.Сейчас проезжать по Крымскому мосту разрешается автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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