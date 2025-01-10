https://crimea.ria.ru/20250110/v-sevastopole-ustanovyat-bonovye-zagrazhdeniya-dlya-zaschity-ptits-1143236142.html
В Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц
В Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц - РИА Новости Крым, 10.01.2025
В Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц
В севастопольской бухте Омега установят боновые заграждения для защиты птиц от мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T15:23
2025-01-10T15:23
2025-01-10T16:38
севастополь
михаил развожаев
разлив нефтепродуктов в черном море
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В севастопольской бухте Омега установят боновые заграждения для защиты птиц от мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор лично проверил, как организованы этапы работы с волонтерами – от сбора в оперативном штабе до уборки на пляжах."В целом, организацию всего процесса оцениваю на "4". Есть мелкие недоработки, которые мы на месте обсудили, и я дал поручение их исправить", - отметил Развожаев.Так, по его словам, особое внимание необходимо уделить экипировке волонтеров."Очевидно, что если волонтеры собирают мазут руками, то одних перчаток мало. Они быстро пачкаются. Значит, на пляже должен быть человек, который будет давать чистые перчатки, и тут же в пакет собирать грязные", - распорядился губернатор.Он отметил, что многие волонтеры экипируются сами и приходят на загрязненные участки пляжа в резиновых сапогах."Даже поверх сапог лучше надевать прочные пакеты, в этом уже убедились многие. Поэтому тем, кто приходит вне волонтерской группы, нужно тоже выдавать пакеты — их снимают по окончании работ при выходе с пляжа и здесь же собирают для утилизации", - уточнил он.Также губернатор поручил ставить в местах уборки палатки, где волонтеры смогут переодеваться после работы."Что касается того, что будет дальше с грунтом и камнями, которые специализированная фирма вывозит на полигон, то сейчас специалисты изучают вопрос, где и как они могут быть использованы после обеззараживания", - отметил Развожаев.Накануне по поручению Развожаева на пляжах начали растягивать сети для сбора мазута. По его словам, спасательная служба закупила порядка 700 метров такой сетки.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры "Мы обязательно победим": как берег Севастополя спасают от мазута Путин поручил создать федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
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севастополь, михаил развожаев, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, крым, новости севастополя, экология, черное море
В Севастополе установят боновые заграждения для защиты птиц
В Севастополе боновые заграждения установят в бухте Омега для защиты птиц от мазута
15:23 10.01.2025 (обновлено: 16:38 10.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В севастопольской бухте Омега установят боновые заграждения для защиты птиц от мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В ближайшее время будем устанавливать боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь птиц, которых сейчас там традиционно много", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор лично проверил, как организованы этапы работы с волонтерами – от сбора в оперативном штабе до уборки на пляжах.
"В целом, организацию всего процесса оцениваю на "4". Есть мелкие недоработки, которые мы на месте обсудили, и я дал поручение их исправить", - отметил Развожаев.
Так, по его словам, особое внимание необходимо уделить экипировке волонтеров.
"Очевидно, что если волонтеры собирают мазут руками, то одних перчаток мало. Они быстро пачкаются. Значит, на пляже должен быть человек, который будет давать чистые перчатки, и тут же в пакет собирать грязные", - распорядился губернатор.
Он отметил, что многие волонтеры экипируются сами и приходят на загрязненные участки пляжа в резиновых сапогах.
"Даже поверх сапог лучше надевать прочные пакеты, в этом уже убедились многие. Поэтому тем, кто приходит вне волонтерской группы, нужно тоже выдавать пакеты — их снимают по окончании работ при выходе с пляжа и здесь же собирают для утилизации", - уточнил он.
Также губернатор поручил ставить в местах уборки палатки, где волонтеры смогут переодеваться после работы.
"Что касается того, что будет дальше с грунтом и камнями, которые специализированная фирма вывозит на полигон, то сейчас специалисты изучают вопрос, где и как они могут быть использованы после обеззараживания", - отметил Развожаев.
Накануне по поручению Развожаева на пляжах начали растягивать сети для сбора мазута
. По его словам, спасательная служба закупила порядка 700 метров такой сетки.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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