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689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО
689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО - РИА Новости Крым, 10.01.2025
689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО
Российские военные за неделю сбили 689 вражеских беспилотников и самолет МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2025
2025-01-10T14:19
2025-01-10T14:19
2025-01-10T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю сбили 689 вражеских беспилотников и самолет МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военные сбили 41 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 689 беспилотников аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39896 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20467 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20385 орудий полевой артиллерии и минометов, 30135 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника28 групповых ударов по Украине – что уничтоженоРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
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новости сво, министерство обороны рф, пво, потери всу , новости, вооруженные силы россии
689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО
Минобороны: 689 беспилотников и МиГ-29 сбила российская ПВО за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю сбили 689 вражеских беспилотников и самолет МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские военные сбили 41 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 689 беспилотников аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39896 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20467 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20385 орудий полевой артиллерии и минометов, 30135 единиц специальной военной автомобильной техники.
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