https://crimea.ria.ru/20250110/689-bespilotnikov-i-mig-29-sbili-rossiyskie-sily-pvo-1143230395.html

689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО

689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО - РИА Новости Крым, 10.01.2025

689 беспилотников и МиГ-29 сбили российские силы ПВО

Российские военные за неделю сбили 689 вражеских беспилотников и самолет МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2025

2025-01-10T14:19

2025-01-10T14:19

2025-01-10T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю сбили 689 вражеских беспилотников и самолет МиГ-29. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские военные сбили 41 американский реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 689 беспилотников аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39896 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20467 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20385 орудий полевой артиллерии и минометов, 30135 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника28 групповых ударов по Украине – что уничтоженоРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, потери всу , новости, вооруженные силы россии