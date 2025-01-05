https://crimea.ria.ru/20250105/vs-rf-sbili-ukrainskiy-istrebitel-i-175-bespilotnika-1143106424.html

ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника

ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника - РИА Новости Крым, 05.01.2025

ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника

Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29, кроме того, в течение суток уничтожены 174 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2025

2025-01-05T13:07

2025-01-05T13:07

2025-01-05T13:12

новости сво

воздушно-космический силы (вкс)

потери всу

новости

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132959449_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_944728d30ae522d18ae8212f7f59e3a0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29, кроме того, в течение суток уничтожены 174 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39453 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20234 танка и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20207 орудий полевой артиллерии и минометов, 29883 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , новости, министерство обороны рф