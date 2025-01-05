https://crimea.ria.ru/20250105/vs-rf-sbili-ukrainskiy-istrebitel-i-175-bespilotnika-1143106424.html
ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника
ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника - РИА Новости Крым, 05.01.2025
ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника
Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29, кроме того, в течение суток уничтожены 174 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.01.2025
2025-01-05T13:07
2025-01-05T13:07
2025-01-05T13:12
новости сво
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29, кроме того, в течение суток уничтожены 174 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39453 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20234 танка и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20207 орудий полевой артиллерии и минометов, 29883 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, воздушно-космический силы (вкс), потери всу , новости, министерство обороны рф
ВС РФ сбили украинский истребитель и 174 беспилотника
Российские военные за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 174 беспилотника
13:07 05.01.2025 (обновлено: 13:12 05.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Российская авиация сбила украинский самолет МиГ-29, кроме того, в течение суток уничтожены 174 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах", - говорится в сводке в воскресенье.
Также средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39453 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20234 танка и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20207 орудий полевой артиллерии и минометов, 29883 единицы специальной военной автомобильной техники.
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