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Индонезия стала членом БРИКС - РИА Новости Крым, 06.01.2025
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Индонезия стала членом БРИКС
Индонезия стала членом БРИКС - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Индонезия стала членом БРИКС
Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщается на официальном сайте МИД страны со ссылкой на правительство Бразилии. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T20:08
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брикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщается на официальном сайте МИД страны со ссылкой на правительство Бразилии.На саммите БРИКС в Казани основной упор сделан на том, чтобы наделить страны, готовые вступить в объединение, статусом партнеров. Новых союзников Россия и ее соратники будут искать в Южной Азии, высказывал раньше мнение политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. В перспективе интерес для России и БРИКС в целом представляет еще ряд стран Юго-Восточной Азии, считает политолог. Это Вьетнам, Мьянма, Таиланд и Индонезия – одна из крупнейших в регионе.С 1 января 2025 года Таиланд стал государством-партнером БРИКС.БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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брикс, в мире, политика, экономика, индонезия, новости
Индонезия стала членом БРИКС

Индонезия стала полноправным членом БРИКС

20:08 06.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщается на официальном сайте МИД страны со ссылкой на правительство Бразилии.
"В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника", — цитирует заявление РИА Новости.
На саммите БРИКС в Казани основной упор сделан на том, чтобы наделить страны, готовые вступить в объединение, статусом партнеров. Новых союзников Россия и ее соратники будут искать в Южной Азии, высказывал раньше мнение политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. В перспективе интерес для России и БРИКС в целом представляет еще ряд стран Юго-Восточной Азии, считает политолог. Это Вьетнам, Мьянма, Таиланд и Индонезия – одна из крупнейших в регионе.
С 1 января 2025 года Таиланд стал государством-партнером БРИКС.
БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.
На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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