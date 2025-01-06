https://crimea.ria.ru/20250106/indoneziya-stala-chlenom-briks-1143133984.html

Индонезия стала членом БРИКС

Индонезия стала членом БРИКС - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Индонезия стала членом БРИКС

Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщается на официальном сайте МИД страны со ссылкой на правительство Бразилии. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T20:08

2025-01-06T20:08

2025-01-06T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, сообщается на официальном сайте МИД страны со ссылкой на правительство Бразилии.На саммите БРИКС в Казани основной упор сделан на том, чтобы наделить страны, готовые вступить в объединение, статусом партнеров. Новых союзников Россия и ее соратники будут искать в Южной Азии, высказывал раньше мнение политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. В перспективе интерес для России и БРИКС в целом представляет еще ряд стран Юго-Восточной Азии, считает политолог. Это Вьетнам, Мьянма, Таиланд и Индонезия – одна из крупнейших в регионе.С 1 января 2025 года Таиланд стал государством-партнером БРИКС.БРИКС - объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.На данный момент БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

индонезия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, в мире, политика, экономика, индонезия, новости