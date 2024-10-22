https://crimea.ria.ru/20241022/gde-rossiya-i-briks-prodolzhat-iskat-partnerov-i-soyuznikov--mnenie-1141263045.html

Где Россия и БРИКС продолжат искать партнеров и союзников – мнение

Где Россия и БРИКС продолжат искать партнеров и союзников – мнение - РИА Новости Крым, 22.10.2024

Где Россия и БРИКС продолжат искать партнеров и союзников – мнение

На саммите БРИКС в Казани основной упор будет сделан на том, чтобы наделить страны, готовые вступить в объединение, статусом партнеров. Новых союзников Россия и РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T20:48

2024-10-22T20:48

2024-10-22T20:52

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БРИКС продолжит искать партнеров и союзников в Южной Азии – Вадим Петров БРИКС продолжит искать партнеров и союзников в Южной Азии – Вадим Петров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На саммите БРИКС в Казани основной упор будет сделан на том, чтобы наделить страны, готовые вступить в объединение, статусом партнеров. Новых союзников Россия и ее соратники будут искать в Южной Азии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Дюжина новых партнеровУчастие в ХVI саммите стран БРИКС принимают более тридцати стран, и более трети из них по итогу мероприятий могут получить статус партнеров объединения, считает Петров.В этом статусе страны, готовые стать членами БРИКС, проведут несколько лет, чтобы убедиться в том, насколько эффективно действует объединение и как складываются отношения между его членами, добавил он."Сумеют ли они выдержать тактику, которая носит характер крепких экономических связей, но вместе с тем не разрушает связей государств, входящих в БРИКС, с другими странами. То есть статус партнера должен создать условия, чтобы они прошли некую предварительную подготовку и вместе с тем укрепили отношения с нынешними членами БРИКС", – пояснил Петров.Примером для других, по его мнению, послужит вступление в БРИКС таких государств, как Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия."Арабские государства, ОАЭ и Саудовская Аравия, – это страны, обладающие серьезными финансовыми возможностями, не говоря о природных ресурсах. Не вызывает сомнений важность участия Ирана, который в силу обрушившихся на него санкций в рамках БРИКС получил возможность укреплять свой суверенитет. Египет – вторая экономика Африки после ЮАР. А Эфиопия – быстрорастущее государство, которое является вторым по территории в Африке", – прокомментировал эксперт.Особое внимание – ЮгПо мнению Петрова, несмотря на то, что Эфиопия переживает определенные проблемы в экономическом развитии, "подтянуть ее до уровня одной их ведущих на Африканском континенте" БРИКС сможет. "И само ее участие в саммите демонстрирует то, что особое внимание БРИКС обращает сегодня на страны Юга", – подчеркнул политолог.В перспективе интерес для России и БРИКС в целом представляет еще ряд стран Юго-Восточной Азии, считает политолог. Это Вьетнам, Мьянма, Таиланд и Индонезия – одна из крупнейших в регионе."Я думаю, в этом регионе мы и будем искать в дальнейшем своих новых партнеров и союзников", – делает вывод Петров.Турцию поставят на паузуЧто касается Турции – страны НАТО, которая также подала заявку на вступление в БРИКС, то "в отношении нее возможны некоторые колебания, и, скорее всего, туркам придется постоять в очереди", считает эксперт.В частности, потому, что движение Анкары в направлении БРИКС в определенной мере является пиар-ходом, отметил Петров. "Турция поняла, что в Евросоюз ее никто не примет, поэтому теперь подает сигнал Западу: если вы нас выталкиваете из Европы, то мы пойдем в Азию", – отметил Петров.С другой стороны, турки сегодня всерьез рассматривают участие в крупном объединении именно экономического характера, поскольку состояние экономики Турецкой Республики крайне тревожное. "Дикая инфляция и падение производства заставляют их искать партнеров на Юге. И они предпринимают меры, чтобы продемонстрировать свою готовность к укреплению связей с членами БРИКС", – добавил Петров.Среди таких мер и реакция Турции на ближневосточный конфликт: выпады в сторону Израиля и заявления о том, что Иран ведет справедливую борьбу, заметил политолог. Вместе с тем турки, хотя и делают серьезные шаги по укреплению отношений с Россией, одновременно они позволяют сохраняться связям для поддержки Украины в военной сфере, хотя вслух и заявляют об обратном, подчеркнул политолог.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем примут участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт на Украине не включен в повестку саммита БРИКС – в чем причина Путин назвал два главных принципа расширения БРИКС БРИКС готовит колоссальный удар по США – политолог

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