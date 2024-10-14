https://crimea.ria.ru/20241014/skolko-gosudarstv-podtverdili-uchastie-v-sammite-briks-v-kazani-1141079356.html
Сколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Сколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Сколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
На саммит БРИКС в Казани заявились 33 государства, 24 из них – на уровне первых лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя премьер-министра Татарстана,... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T20:15
2024-10-14T20:15
2024-10-14T20:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На саммит БРИКС в Казани заявились 33 государства, 24 из них – на уровне первых лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя премьер-министра Татарстана, руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров.Кроме того, участниками мероприятии станут представители Евразийской экономической миссии, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Союза государств России и Белоруссии, Нового банка развития.Подготовка саммита началась полтора года назад, площадка станет крупнейшей по масштабу делегацией не только в Татарстане, но и в целом в РФ, подчеркнул Гафаров.Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит в прошлое, тогда как за БРИКС – будущее, и это понимают все больше и больше стран, заявил ранее в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.БРИКС – межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения состоится в Казани 22-24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу ЕвросоюзуРоссия открыта для обсуждения нового миропорядка – ПутинПочему БРИКС сейчас очень важен и какие тому есть доказательства – мнение
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казань, татарстан, новости, брикс, политика, в мире, сотрудничество, россия
Сколько государств подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
На саммит БРИКС в Казани заявились 33 государства – Гафаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. На саммит БРИКС в Казани заявились 33 государства, 24 из них – на уровне первых лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя премьер-министра Татарстана, руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров.
"Подтвердили участие более 30 стран – 24 страны на уровне первых лиц… Шесть международных организаций, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш", – цитирует РИА Новости Гафарова.
Кроме того, участниками мероприятии станут представители Евразийской экономической миссии, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества, Союза государств России и Белоруссии, Нового банка развития.
Подготовка саммита началась полтора года назад, площадка станет крупнейшей по масштабу делегацией не только в Татарстане, но и в целом в РФ, подчеркнул Гафаров.
Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит в прошлое, тогда как за БРИКС – будущее
, и это понимают все больше и больше стран, заявил ранее в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин.
БРИКС – межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения состоится в Казани 22-24 октября.
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