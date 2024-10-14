https://crimea.ria.ru/20241014/v-evrope-priznali-briks--volodin-1141063400.html

В Европе признали БРИКС – Володин

В Европе признали БРИКС – Володин - РИА Новости Крым, 14.10.2024

В Европе признали БРИКС – Володин

Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит в прошлое, тогда как за БРИКС – будущее, и это понимают все больше и больше стран. Об этом заявил председатель... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T09:23

2024-10-14T09:23

2024-10-14T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Время гегемонии Вашингтона и Брюсселя уходит в прошлое, тогда как за БРИКС – будущее, и это понимают все больше и больше стран. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в БРИКС, в отличие от ЕС, не ставят "абсурдных условий по сотрудничеству", не шантажируют и не вмешиваются в суверенные дела государств.Экономика стран БРИКС сегодня в значительной степени превышает показатели "Большой семерки", тогда как в Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии сокращается ВВП, а промышленность несет ощутимые убытки, отметил председатель Госдумы.Страны заинтересованы в равноправном диалоге и взаимовыгодном сотрудничестве, а не в том, чтобы удовлетворять интересы США и их приспешников. По этой причине за БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее, резюмировал он.Вице-премьер Сербии Александр Вулин ранее сообщил, что Сербия рассматривает присоединение к БРИКС в качестве альтернативы вступлению в ЕС. Как отметил российский президент Владимир Путин, Россия открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми международными партнерами. Путин подчеркнул, что всеобщий мир и развитие могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа.БРИКС очень важен для согласования взглядов стран на переустройство мира, и то, что это уже происходит с учетом позиций России, в том числе по украинскому конфликту, доказывает ряд состоявшихся и запланированных событий, в том числе с участием президента РФ Владимира Путина, поделился мнением политолог и журналист Юрий Светов.БРИКС – межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, в нем теперь состоят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения состоится в Казани 22-24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД РоссииПутин назвал главную задачу БРИКСВ Крыму предрекли судьбу Евросоюза после принятия Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, брикс, вячеслав володин, сербия, европейский союз (ес), внешняя политика