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Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России
Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России
Объединение БРИКС никогда не являлось и не собирается становиться военным союзом, сообщил МИД РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T19:45
2024-10-12T20:00
брикс
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
в мире
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Объединение БРИКС никогда не являлось и не собирается становиться военным союзом, сообщил МИД РФ.В министерстве напомнили, что БРИКС является многопрофильным стратегическим партнерством, которое базируется на трех ключевых "столпах": политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи.Данный тезис легко подтверждается основополагающими документами БРИКС, в том числе в каждой совместной декларации лидеров стран-участниц.Одной из главных задач БРИКС является создание справедливой и многосторонней мировой экономической системы. С момента своего появления БРИКС выступает за мирные методы урегулирования международных споров и укрепление многосторонности в решении глобальных вопросов. Объединение поддерживает принципы международного права и уважение суверенитета государств. Расширение БРИКС за счёт желающих присоединиться стран вносит вклад в усиление роли развивающихся государств в международных делах, что следует из объективных перемен в мировой экономике.И напомнили, что именно в уставных документах Североатлантического альянса есть четко обозначенные "противники", именно НАТО проводит все более масштабные учения как у российских границ, так и в АТР, именно НАТО поставляет все более смертоносное вооружение и разведданные марионеточному неонацистскому режиму в Киеве, бросающему на убой украинцев и сотрудничающему с международными террористическими организациями".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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брикс, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, новости
Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России

БРИКС никогда не станет военным союзом - МИД России

19:45 12.10.2024 (обновлено: 20:00 12.10.2024)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИФМЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Объединение БРИКС никогда не являлось и не собирается становиться военным союзом, сообщил МИД РФ.
"БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становиться военным союзом. Более того, БРИКС – это даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.
В министерстве напомнили, что БРИКС является многопрофильным стратегическим партнерством, которое базируется на трех ключевых "столпах": политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи.

"Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма, солидарности и (что в данном случае главное) ненаправленности против кого бы то ни было", - напомнили в министерстве.

Данный тезис легко подтверждается основополагающими документами БРИКС, в том числе в каждой совместной декларации лидеров стран-участниц.
Одной из главных задач БРИКС является создание справедливой и многосторонней мировой экономической системы. С момента своего появления БРИКС выступает за мирные методы урегулирования международных споров и укрепление многосторонности в решении глобальных вопросов. Объединение поддерживает принципы международного права и уважение суверенитета государств. Расширение БРИКС за счёт желающих присоединиться стран вносит вклад в усиление роли развивающихся государств в международных делах, что следует из объективных перемен в мировой экономике.
"Даже теоретически поставить БРИКС в один ряд с агрессивным военным блоком НАТО, который за долгие десятилетия своего существования отметился лишь кровавыми вторжениями и подрывом безопасности в различных регионах планеты, просто нелепо", - отметили в МИД.
И напомнили, что именно в уставных документах Североатлантического альянса есть четко обозначенные "противники", именно НАТО проводит все более масштабные учения как у российских границ, так и в АТР, именно НАТО поставляет все более смертоносное вооружение и разведданные марионеточному неонацистскому режиму в Киеве, бросающему на убой украинцев и сотрудничающему с международными террористическими организациями".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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