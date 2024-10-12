https://crimea.ria.ru/20241012/stanet-li-briks-voennym-soyuzom---zayavlenie-mid-rossii-1141039639.html

Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России

Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России

Объединение БРИКС никогда не являлось и не собирается становиться военным союзом, сообщил МИД РФ. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T19:45

2024-10-12T19:45

2024-10-12T20:00

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СИФМЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Объединение БРИКС никогда не являлось и не собирается становиться военным союзом, сообщил МИД РФ.В министерстве напомнили, что БРИКС является многопрофильным стратегическим партнерством, которое базируется на трех ключевых "столпах": политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи.Данный тезис легко подтверждается основополагающими документами БРИКС, в том числе в каждой совместной декларации лидеров стран-участниц.Одной из главных задач БРИКС является создание справедливой и многосторонней мировой экономической системы. С момента своего появления БРИКС выступает за мирные методы урегулирования международных споров и укрепление многосторонности в решении глобальных вопросов. Объединение поддерживает принципы международного права и уважение суверенитета государств. Расширение БРИКС за счёт желающих присоединиться стран вносит вклад в усиление роли развивающихся государств в международных делах, что следует из объективных перемен в мировой экономике.И напомнили, что именно в уставных документах Североатлантического альянса есть четко обозначенные "противники", именно НАТО проводит все более масштабные учения как у российских границ, так и в АТР, именно НАТО поставляет все более смертоносное вооружение и разведданные марионеточному неонацистскому режиму в Киеве, бросающему на убой украинцев и сотрудничающему с международными террористическими организациями".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, новости