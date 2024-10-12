https://crimea.ria.ru/20241012/pozhar-na-neftebaze-v-krymu-i-magnitnye-udary-top-novostey-nedeli-1141025550.html

Пожар на нефтебазе в Крыму и магнитные удары: топ новостей недели

Пожар на нефтебазе в Крыму и магнитные удары: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Пожар на нефтебазе в Крыму и магнитные удары: топ новостей недели

На этой неделе в Феодосии случился пожар на нефтебазе. Над регионами России, и в том числе над Крымом, продолжили сбивать вражеские беспилотники. Армия России... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T18:56

2024-10-12T18:56

2024-10-12T18:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. На этой неделе в Феодосии случился пожар на нефтебазе. Над регионами России, и в том числе над Крымом, продолжили сбивать вражеские беспилотники. Армия России отражала новые попытки прорыва ВСУ через российскую границу и освобождала населенные пункты. Президент Лукашенко обещал крах ВСУ в случае попытки прорыва в Белоруссию. В Херсонской области взорвали в машине главу райотдела полиции. В США бушевал смертельный ураган "Милтон", а в Крыму наблюдали полярное сияние из-за мощных вспышек на Солнце.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям, РИА Новости Крым собрал для вас в этой подборке.Пожар на нефтебазеУтром 7 октября на нефтебазе в Феодосии начался сильный пожар. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов были эвакуированы 1137 человек, улицы перекрыли. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людей вернули в свои дома. При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжают работу на месте до полной ликвидации последствий пожара. Превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, заявили в Роспотребнадзоре. По оценкам ученых, серьезный урон экологии также нанесен не был, однако в ближайшее время следует ужесточить условия мониторинга атмосферного воздуха.Атаки ВСУ на регионы РоссииВ ночь на октября российские силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над территорией Крыма. 8 октября над Черным морем сбиты два дрона. Пожары и разрушения в жилых домах произошли на Кубани и в Ростовской области после атаки украинских БПЛА в ночь на 9 число, всего в эту ночь российские военные уничтожили 47 беспилотников над пятью регионами России. 10 октября над регионами страны отражена 92 украинских беспилотников В ночь на пятницу украинские боевики снова попытались атаковать Ростовскую область донами неизвестного типа.Ситуация в Курской области и зоне СВОНа этой неделе ВСУ снова совершали попытки прорваться через границу Российской Федерации в Курской области. Все попытки отражены. Кроме того, в Курской области освобождены два населенных пункта - Новая Сорочина и Покровский. В зоне спецоперации за неделю освободили Желанное Второе, Островское, Гродовку, Зоряное Первое и Золотую Ниву.Крах для ВСУРуководство киевского режима не думает о вторжении в Белоруссию, поскольку это приведет Украину к краху в военном отношении, заявил этой неделе белорусский лидер Александр Лукашенко. По словам Лукашенко, призывы некоторых "горячих голов" к заходу ВСУ в Белоруссию – не более чем "вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают и не принимают никаких решений". Белорусский лидер добавил, что Минск поддерживает определенные контакты с Киевом.Покушение на правоохранителяНа этой неделе в Херсонской области неизвестные взорвали машину, в которой находился начальник ОМВД России "Новотроицкое" областного ГУ МВД России. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Причастных лиц устанавливают.Разрушительный "Милтон"Шторм обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду. Ураган, которому присвоено имя "Милтон", достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона. Перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. В четверг министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщал по меньшей мере о 10 жертвах стихии. В пятницу стало известно, что жертвами урагана "Милтон" в штате Флорида стали 14 человек.Вспышки на Солнце и полярное сияние в КрымуЦелая серия мощных магнитных бурь пронеслась над Землей на этой неделе. Во вторник утром возмущения геомагнитного поля Земли достигли уровня сильной магнитной бури класса G3. В четверг из-за сильной вспышки на Солнце на нашу планету обрушился новый геомагнитный удар со вспышками, достигающими значения G5. Бури продолжат бушевать на Земле до 13 октября. Такая солнечная активность вызвала полярное свечение над Крымом, которое наблюдали в ночь на 11 октября. Как сообщил РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, в ближайшее время свечения могут повториться еще неоднократно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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