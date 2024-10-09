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Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 09.10.2024
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Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 09.10.2024
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РИА Новости Крым, 09.10.2024
2024-10-09T14:16
2024-10-09T14:26
россия
новости
курская область
вооруженные силы россии
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.Российские военнослужащие продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области.Накануне бойцы подразделение группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив 240 боевиков. 6 августа 2024 года ВСУ прорвались через российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области. Их продвижение было остановлено российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ВС России ежедневно ведут эту работу. Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Север" наступает в Курской областиВСУ снова прорывались через границу в Курской областиВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиков
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россия, новости, курская область, вооруженные силы россии, ситуация в курской области после нападения всу
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Военные РФ освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области

14:16 09.10.2024 (обновлено: 14:26 09.10.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВыдвижение подразделений ВС РФ в Курскую область
Выдвижение подразделений ВС РФ в Курскую область
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский", - говорится в сводке ведомства.

Российские военнослужащие продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области.
Накануне бойцы подразделение группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив 240 боевиков.
6 августа 2024 года ВСУ прорвались через российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области. Их продвижение было остановлено российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ВС России ежедневно ведут эту работу.
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