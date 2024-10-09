https://crimea.ria.ru/20241009/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-kurskoy-oblasti-1140954780.html

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T14:16

2024-10-09T14:16

2024-10-09T14:26

россия

новости

курская область

вооруженные силы россии

ситуация в курской области после нападения всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139498555_0:213:1151:860_1920x0_80_0_0_c2eda6f1c31452f58eeb269d425f9a57.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки войск "Север" освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.Российские военнослужащие продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшейся на территорию Курской области.Накануне бойцы подразделение группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив 240 боевиков. 6 августа 2024 года ВСУ прорвались через российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области. Их продвижение было остановлено российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ВС России ежедневно ведут эту работу. Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Север" наступает в Курской областиВСУ снова прорывались через границу в Курской областиВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиков

россия

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, курская область, вооруженные силы россии, ситуация в курской области после нападения всу