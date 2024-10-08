https://crimea.ria.ru/20241008/bolee-200-boevikov-unichtozheny-v-dvukh-provalnykh-atakakh-na-kurskuyu-oblast-1140928528.html

Более 200 боевиков уничтожены в двух провальных атаках на Курскую область

Более 200 боевиков уничтожены в двух провальных атаках на Курскую область - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Более 200 боевиков уничтожены в двух провальных атаках на Курскую область

Бойцы подразделение группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ в Курской области, всего за сутки на этом направлении уничтожены 240 боевиков. Об этом РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T14:48

2024-10-08T14:48

2024-10-08T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Бойцы подразделение группировки войск "Север" отразили две контратаки ВСУ в Курской области, всего за сутки на этом направлении уничтожены 240 боевиков. Об этом во вторник сообщает Минобороны.В результате уничтожены до 40 военнослужащих Украины, а также две боевые бронированные машины и автомобиль.Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения врага в Сумской областиВсего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 250 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.В зоне спецоперации Вооруженные силы РФ отразили 16 контратак противника, ВСУ потеряли 1995 солдат за сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в Курской области больше 20 тысяч боевиковЧто показало освобождение УгледараВыплаты бойцам в Курской области: в чем сложности и как решается вопрос

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "север", новости, россия, сумская область