https://crimea.ria.ru/20241008/pochti-dve-tysyachi-boevikov-poteryala-ukraina-za-sutki-1140925731.html

Почти две тысячи боевиков потеряла Украина за сутки

Почти две тысячи боевиков потеряла Украина за сутки - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Почти две тысячи боевиков потеряла Украина за сутки

Российские военнослужащие продолжили наступление в зоне специальной военной операции. За прошедшие сутки противник потерял убитыми и ранеными 1995 солдат. Кроме РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T13:40

2024-10-08T13:40

2024-10-08T13:40

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжили наступление в зоне специальной военной операции. За прошедшие сутки противник потерял убитыми и ранеными 1995 солдат. Кроме того, были уничтожены три полевых склада боеприпасов, сообщили в Минобороны."Южная" группировка войск продолжила наступление вглубь обороны противника, освободив при этом населенный пункт Зоряное Первое в ДНР.Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка, Часов Яр, Константиновка, Никаноровка, Краматорск, Северск, Ступочки, Предтечино, Белая Гора и Максимильяновка. Потери противника составили до 855 военнослужащих и 14 единиц техники.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, поразив противника в районах населенных пунктов Горняк, Дзержинск, Димитров, Щербиновка, Лысовка, Селидово, Новоселидовка, Цукурино и Красное Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились свыше 495 военнослужащих и восьми единиц техники.Группировка войск "Север" нанесла поражение формированиям ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях. Враг потерял до 50 военнослужащих, три автомобиля и склад с боеприпасами.Военнослужащие группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. При этом противник потерял свыше 425 военнослужащих, 26 единиц боевой техники и два полевых склада боеприпасов.Военнослужащие группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, освободив населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 115 боевиков и 10 единиц техники.Группировка "Днепр" нанесла урон подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Лобковое Запорожской области, Веселое и Антоновка Херсонской области. Потери украинских боевиков составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".7 октября Вооруженные силы России также нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" по инфраструктуре аэродромов ВСУ на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВРГруппа "Север" наступает в Курской областиКиев использует химоружие в зоне СВО и для терактов - Минобороны РФ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика