https://crimea.ria.ru/20241007/nato-perebrasyvaet-na-ukrainu-boevikov-iz-stran-blizhnego-vostoka--svr-1140903317.html

НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР

НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР - РИА Новости Крым, 07.10.2024

НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР

Спецслужбы НАТО осуществляют переброску на Украину из стран Ближнего Востока боевиков террористических организаций с целью их участия в боевых действиях на... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T15:57

2024-10-07T15:57

2024-10-07T16:03

служба внешней разведки (свр)

сергей нарышкин

новости

коллективный запад

украина

ближний восток

иностранные наемники всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136255201_77:220:1202:853_1920x0_80_0_0_c3ab3a90e417ea889b27067e8c5b62ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы НАТО осуществляют переброску на Украину из стран Ближнего Востока боевиков террористических организаций с целью их участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, американская военная база "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака давно превратилась в своего рода террористический "хаб", где могут одновременно проходить "переподготовку" порядка 500 лояльных Вашингтону боевиков.Приоритет, по словам главы СВР, отдается выходцам из российских республик Северного Кавказа, государств Южного Кавказа и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды и мобильные группы нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а с 2022 года – и на Украине.В качестве "оплаты" за боевиков представители киевского режима поставляют "контрагентам" ударные и разведывательные дроны, боеприпасы, специальное оборудование и военную амуницию, указал Нарышкин.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим вовлечен в международное террористическое движение, в частности украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для терактов против РФ. При этом она подчеркнула, что за такими действиями Киева стоят США и Великобритания.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым отметил, что вербовку террористов в Африке и на Ближнем Востоке для Киева ведут американские спецслужбы, прежде всего для пополнения украинских вооруженных формирований на фоне истощения человеческого ресурса ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

ближний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин, новости, коллективный запад, украина, ближний восток, иностранные наемники всу