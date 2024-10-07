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НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР - РИА Новости Крым, 07.10.2024
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НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР
НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР - РИА Новости Крым, 07.10.2024
НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР
Спецслужбы НАТО осуществляют переброску на Украину из стран Ближнего Востока боевиков террористических организаций с целью их участия в боевых действиях на... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T15:57
2024-10-07T16:03
служба внешней разведки (свр)
сергей нарышкин
новости
коллективный запад
украина
ближний восток
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы НАТО осуществляют переброску на Украину из стран Ближнего Востока боевиков террористических организаций с целью их участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, американская военная база "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака давно превратилась в своего рода террористический "хаб", где могут одновременно проходить "переподготовку" порядка 500 лояльных Вашингтону боевиков.Приоритет, по словам главы СВР, отдается выходцам из российских республик Северного Кавказа, государств Южного Кавказа и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды и мобильные группы нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а с 2022 года – и на Украине.В качестве "оплаты" за боевиков представители киевского режима поставляют "контрагентам" ударные и разведывательные дроны, боеприпасы, специальное оборудование и военную амуницию, указал Нарышкин.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим вовлечен в международное террористическое движение, в частности украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для терактов против РФ. При этом она подчеркнула, что за такими действиями Киева стоят США и Великобритания.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым отметил, что вербовку террористов в Африке и на Ближнем Востоке для Киева ведут американские спецслужбы, прежде всего для пополнения украинских вооруженных формирований на фоне истощения человеческого ресурса ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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служба внешней разведки (свр), сергей нарышкин, новости, коллективный запад, украина, ближний восток, иностранные наемники всу
НАТО перебрасывает на Украину боевиков из стран Ближнего Востока – СВР

Спецслужбы НАТО перебрасывают на Украину джихадистов с Ближнего Востока – Нарышкин

15:57 07.10.2024 (обновлено: 16:03 07.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы НАТО осуществляют переброску на Украину из стран Ближнего Востока боевиков террористических организаций с целью их участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"По достоверной информации, спецслужбы стран НАТО осуществляют переброску боевиков с территории стран Ближнего Востока в зону специальной военной операции – для участия в боевых действиях на стороне киевского режима", – сказал он на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

По словам Нарышкина, американская военная база "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака давно превратилась в своего рода террористический "хаб", где могут одновременно проходить "переподготовку" порядка 500 лояльных Вашингтону боевиков.
Приоритет, по словам главы СВР, отдается выходцам из российских республик Северного Кавказа, государств Южного Кавказа и Центральной Азии. Формируемые из них специальные отряды и мобильные группы нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а с 2022 года – и на Украине.

"В частности, в Сирии нашей Службой зафиксированы многочисленные контакты эмиссаров Главного управления разведки Минобороны Украины с лидерами незаконных вооруженных формирований и террористических группировок", – добавил руководитель ведомства.

В качестве "оплаты" за боевиков представители киевского режима поставляют "контрагентам" ударные и разведывательные дроны, боеприпасы, специальное оборудование и военную амуницию, указал Нарышкин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что киевский режим вовлечен в международное террористическое движение, в частности украинская разведка вербует радикалов в Сирии, Афганистане и Мали для терактов против РФ. При этом она подчеркнула, что за такими действиями Киева стоят США и Великобритания.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии РИА Новости Крым отметил, что вербовку террористов в Африке и на Ближнем Востоке для Киева ведут американские спецслужбы, прежде всего для пополнения украинских вооруженных формирований на фоне истощения человеческого ресурса ВСУ.
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Служба внешней разведки (СВР)Сергей НарышкинНовостиКоллективный ЗападУкраинаБлижний ВостокИностранные наемники ВСУ
 
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