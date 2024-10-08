https://crimea.ria.ru/20241008/kinzhaly-porazili-voennye-aerodromy-na-ukraine-1140923649.html
"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине
"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине - РИА Новости Крым, 08.10.2024
"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине
Вооруженные силы России 7 октября нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" по инфраструктуре аэродромов ВСУ на... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T12:13
2024-10-08T12:13
2024-10-08T12:24
новости сво
министерство обороны рф
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России 7 октября нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" по инфраструктуре аэродромов ВСУ на Украине. Об этом сообщает Минобороны.В понедельник в четырех подконтрольных Киеву областях Украины взрывами были разрушены объекты критической инфраструктуры. Громко было в Киеве, подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, Днепропетровской области и в Чернигове.Во вторник утром в ряде областей Украины были повреждены административно-производственные здания и объекты инфраструктуры. 392 взрыва прогремело на подконтрольной Украине части Запорожской области. В порту Одессы взрывами была повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. В Харькове после серии взрывов загорелось предприятие. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударовДва военных аэродрома поражены на Украине"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области
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новости сво, министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", вооруженные силы россии
"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине
Армия России групповым ударом "Кинжалами" поразила инфраструктуру аэродромов ВСУ
12:13 08.10.2024 (обновлено: 12:24 08.10.2024)