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"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине
"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине - РИА Новости Крым, 08.10.2024
"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине
Вооруженные силы России 7 октября нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" по инфраструктуре аэродромов ВСУ на... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T12:13
2024-10-08T12:24
новости сво
министерство обороны рф
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России 7 октября нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" по инфраструктуре аэродромов ВСУ на Украине. Об этом сообщает Минобороны.В понедельник в четырех подконтрольных Киеву областях Украины взрывами были разрушены объекты критической инфраструктуры. Громко было в Киеве, подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, Днепропетровской области и в Чернигове.Во вторник утром в ряде областей Украины были повреждены административно-производственные здания и объекты инфраструктуры. 392 взрыва прогремело на подконтрольной Украине части Запорожской области. В порту Одессы взрывами была повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. В Харькове после серии взрывов загорелось предприятие. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кинжал" в действии – по оборонке Украины нанесены 29 групповых ударовДва военных аэродрома поражены на Украине"Искандер" уничтожил контейнеровоз с боеприпасами ВСУ в Одесской области
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новости сво, министерство обороны рф, гиперзвуковые ракеты "кинжал", вооруженные силы россии
"Кинжалы" поразили военные аэродромы на Украине

Армия России групповым ударом "Кинжалами" поразила инфраструктуру аэродромов ВСУ

12:13 08.10.2024 (обновлено: 12:24 08.10.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Кинжал"
Запуск ракеты Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России 7 октября нанесли групповой удар с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" по инфраструктуре аэродромов ВСУ на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
"Вчера Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сказано в сводке военного ведомства за вторник.
В понедельник в четырех подконтрольных Киеву областях Украины взрывами были разрушены объекты критической инфраструктуры. Громко было в Киеве, подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей, Днепропетровской области и в Чернигове.
Во вторник утром в ряде областей Украины были повреждены административно-производственные здания и объекты инфраструктуры. 392 взрыва прогремело на подконтрольной Украине части Запорожской области. В порту Одессы взрывами была повреждена припортовая инфраструктура и грузовое судно. В Харькове после серии взрывов загорелось предприятие.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГиперзвуковые ракеты "Кинжал"Вооруженные силы России
 
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