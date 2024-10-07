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Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты
Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты - РИА Новости Крым, 07.10.2024
Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты
В четырех подконтрольных Киеву областях Украины разрушены объекты критической инфраструктуры, огнем охвачено предприятие в Днепропетровской области. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2024
2024-10-07T09:04
2024-10-07T09:04
2024-10-07T09:04
украина
взрыв
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в мире
пво
инфраструктура
киев
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В четырех подконтрольных Киеву областях Украины разрушены объекты критической инфраструктуры, огнем охвачено предприятие в Днепропетровской области. Об этом сообщают местные власти. Предприятие разбито в результате взрыва в городе Павлограде Днепропетровской области, об этом сообщил руководитель местной администрации Сергей Лысак. Кроме того, стало известно о разрушениях инфраструктурных объектов в Запорожской области, об этом в своих соцсетях написал глава местной администрации Иван Федоров. При этом он не сообщил общее количество разрушенных объектов инфраструктуры, а также их характер и назначение. На фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Чернигове, сообщают украинские СМИ. О серии взрывов, в результате которых повреждены объекты критической инфраструктуры и газопровод, сообщил и назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин. Также минувшей ночью и утром в понедельник в Киеве звучал сигнал воздушной тревоги, работали системы ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.Ранее, как пишет РИА Новости, украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ городе Херсон, а также в Днепропетровске. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 21.24 мск воскресенья звучит воздушная тревога. Накануне также сообщалось о многочисленных взрывах на территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно. По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областях Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, новости , в мире, пво, инфраструктура, киев, виталий кличко
Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты
В четырех областях Украины разрушена критическая инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В четырех подконтрольных Киеву областях Украины разрушены объекты критической инфраструктуры, огнем охвачено предприятие в Днепропетровской области. Об этом сообщают местные власти.
Предприятие разбито в результате взрыва в городе Павлограде Днепропетровской области, об этом сообщил руководитель местной администрации Сергей Лысак.
"Повреждено предприятие. Возник пожар <…>", - написал он в своем Telegram-канале. Эту же информацию подтвердил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
Кроме того, стало известно о разрушениях инфраструктурных объектов в Запорожской области, об этом в своих соцсетях написал глава местной администрации Иван Федоров. При этом он не сообщил общее количество разрушенных объектов инфраструктуры, а также их характер и назначение.
На фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Чернигове, сообщают украинские СМИ. О серии взрывов, в результате которых повреждены объекты критической инфраструктуры и газопровод, сообщил и назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин.
Также минувшей ночью и утром в понедельник в Киеве звучал сигнал воздушной тревоги, работали системы ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"По предварительной информации, обломок ракеты упал в Соломенском районе города. Все службы следуют на место", - написал он в своем Telegram-канал
Ранее, как пишет РИА Новости, украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ городе Херсон, а также в Днепропетровске. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 21.24 мск воскресенья звучит воздушная тревога.
Накануне также сообщалось о многочисленных взрывах на территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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