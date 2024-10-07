https://crimea.ria.ru/20241007/vzryvy-gremyat-na-ukraine--v-kieve-upal-oblomok-rakety-1140889950.html

Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты

Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты - РИА Новости Крым, 07.10.2024

Взрывы гремят на Украине – в Киеве упал обломок ракеты

В четырех подконтрольных Киеву областях Украины разрушены объекты критической инфраструктуры, огнем охвачено предприятие в Днепропетровской области. Об этом... РИА Новости Крым, 07.10.2024

2024-10-07T09:04

2024-10-07T09:04

2024-10-07T09:04

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инфраструктура

киев

виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. В четырех подконтрольных Киеву областях Украины разрушены объекты критической инфраструктуры, огнем охвачено предприятие в Днепропетровской области. Об этом сообщают местные власти. Предприятие разбито в результате взрыва в городе Павлограде Днепропетровской области, об этом сообщил руководитель местной администрации Сергей Лысак. Кроме того, стало известно о разрушениях инфраструктурных объектов в Запорожской области, об этом в своих соцсетях написал глава местной администрации Иван Федоров. При этом он не сообщил общее количество разрушенных объектов инфраструктуры, а также их характер и назначение. На фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Чернигове, сообщают украинские СМИ. О серии взрывов, в результате которых повреждены объекты критической инфраструктуры и газопровод, сообщил и назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин. Также минувшей ночью и утром в понедельник в Киеве звучал сигнал воздушной тревоги, работали системы ПВО. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.Ранее, как пишет РИА Новости, украинские СМИ также сообщали о взрывах в Харькове, Киеве, в городе Лубны Полтавской области, в Павлограде Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ городе Херсон, а также в Днепропетровске. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 21.24 мск воскресенья звучит воздушная тревога. Накануне также сообщалось о многочисленных взрывах на территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно. По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: ВС РФ разгромили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областях Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, новости , в мире, пво, инфраструктура, киев, виталий кличко