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Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областях - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областях
Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областях - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областях
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T09:22
2024-10-04T09:22
украина
новости
взрыв
энергосистема украины
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили местные власти.По его словам этому предшествовала серия взрывов. По информации Федорова, за минувшие сутки в регионе прогремело около 500 взрывов.О серии взрывов, в результате которых повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщили и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Эту информацию подтвердил назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин.Ночные взрывы также раздавались в Киеве и Одессе, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Воздушная тревога в ночь на 4 октября звучала в Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы прогремели в трех областях УкраиныУкраинцам годами придется экономить электричество – ШмыгальОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, новости, взрыв, энергосистема украины, херсонская область, запорожская область
Взрывы на Украине разрушили критическую инфраструктуру в двух областях

В двух подконтрольных Киеву областях разбита критическая инфраструктура

09:22 04.10.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарные тушат возгорание в Киевской области
Пожарные тушат возгорание в Киевской области
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили местные власти.

"Пришли сообщения о разрушениях инфраструктуры", - написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам этому предшествовала серия взрывов. По информации Федорова, за минувшие сутки в регионе прогремело около 500 взрывов.
О серии взрывов, в результате которых повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщили и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Эту информацию подтвердил назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин.
Ночные взрывы также раздавались в Киеве и Одессе, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Воздушная тревога в ночь на 4 октября звучала в Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам – это демилитаризация, а также прямое воздействие на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на удары киевского режима по энергообъектам РФ.
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УкраинаНовостиВзрывЭнергосистема УкраиныХерсонская областьЗапорожская область
 
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