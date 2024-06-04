Рейтинг@Mail.ru
Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240604/ukraintsam-godami-pridetsya-ekonomit-elektrichestvo--shmygal-1137848577.html
Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
Экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни жителей Украины в ближайшие несколько лет. Такое признание сделал премьер-министр страны Денис... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T21:31
2024-06-04T21:11
украина
новости
электричество
электроэнергия
денис шмыгаль
лэп
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125538106_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_5668d159ffa214401b750c2c285239f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни жителей Украины в ближайшие несколько лет. Такое признание сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Украинский премьер назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной и обозначил, что Киев работает над расширением импорта из Европы до 2,2 гигаватт.Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.Ранее стало известно, что на Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции. Минэнерго и власти украинских городов сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в четырех городах.Позже в Минобороны сообщили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также были поражены арсеналы хранения западного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктурыРечь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянииОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125538106_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_39668c47ed61b173b2329a29811b80c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, электричество, электроэнергия, денис шмыгаль, лэп, отключение электроэнергии
Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль

Жить в режиме экономии электричества украинцам придется годами – Шмыгаль

21:31 04.06.2024
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКиев без электричества
Киев без электричества - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo Evgeniy Maloletka
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни жителей Украины в ближайшие несколько лет. Такое признание сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Последствия атак на энергетику долгосрочные. Таким образом, экономия будет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы", – цитирует Шмыгаля РИА Новости.

Украинский премьер назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной и обозначил, что Киев работает над расширением импорта из Европы до 2,2 гигаватт.
Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.
Ранее стало известно, что на Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции. Минэнерго и власти украинских городов сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в четырех городах.
Позже в Минобороны сообщили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также были поражены арсеналы хранения западного вооружения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктуры
Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии
Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
 
УкраинаНовостиЭлектричествоЭлектроэнергияДенис ШмыгальЛЭПОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:02Главное за день: 4 июня
22:37ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
22:24Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
22:03Главные новости Крыма: 4 июня
21:47Народ на Украине скоро поднимется против власти Зеленского – эксперт
21:31Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
21:10Шойгу назначен координатором работы по развитию ОПК
21:01На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта образовалась дыра
20:53В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
20:3216 тысяч детей из Белгородской области отдохнут в Крыму и на Кубани
20:14Путина ждут в "Артеке"
19:44В Севастополе пострадавшим от обстрелов ВСУ выплатят более 3 млн рублей
19:28США никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом
19:10Клещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рисках
18:54Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма
18:31Загореть и не сгореть: рекомендации врача
18:07Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь
17:40В Ростове засуха – введен режим повышенной готовности
17:24ВСУ ударили по штабу в Белгородской области – там были десятки людей
17:10В Севастополе троллейбус сбил 18-летнюю девушку
Лента новостейМолния