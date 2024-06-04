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Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
Экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни жителей Украины в ближайшие несколько лет. Такое признание сделал премьер-министр страны Денис... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T21:31
2024-06-04T21:31
2024-06-04T21:11
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни жителей Украины в ближайшие несколько лет. Такое признание сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Украинский премьер назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной и обозначил, что Киев работает над расширением импорта из Европы до 2,2 гигаватт.Аварийные отключения света действуют на Украине с 15 мая. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.Ранее стало известно, что на Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции. Минэнерго и власти украинских городов сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в четырех городах.Позже в Минобороны сообщили о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса. Также были поражены арсеналы хранения западного вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Днепропетровске и Одессе: поврежден объект инфраструктурыРечь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянииОбъекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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украина, новости, электричество, электроэнергия, денис шмыгаль, лэп, отключение электроэнергии
Украинцам годами придется экономить электричество – Шмыгаль
Жить в режиме экономии электричества украинцам придется годами – Шмыгаль