https://crimea.ria.ru/20240601/gruppovoy-udar-nanesen-po-obektam-energetiki-ukrainy-1137775719.html

Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – Минобороны

Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – Минобороны - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – Минобороны

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Миноброны. РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T13:14

2024-06-01T13:14

2024-06-01T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Миноброны.Отмечается, что удар нанесен в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооруженные Силы Российской Федерации.Кроме того, были поражены арсеналы хранения западного вооружения. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в военном ведомстве.В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС. Кроме того, во Львовской области были повреждены три объекта энергетической инфраструктуры.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в пяти областях страны: в подконтрольных Киеву Запорожской и Донецкой, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины, поставки западного оружия украине