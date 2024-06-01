https://crimea.ria.ru/20240601/gruppovoy-udar-nanesen-po-obektam-energetiki-ukrainy-1137775719.html
Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – Минобороны
Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – Минобороны - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – Минобороны
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Миноброны. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T13:14
2024-06-01T13:14
2024-06-01T13:34
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
энергосистема украины
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Миноброны.Отмечается, что удар нанесен в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооруженные Силы Российской Федерации.Кроме того, были поражены арсеналы хранения западного вооружения. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в военном ведомстве.В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС. Кроме того, во Львовской области были повреждены три объекта энергетической инфраструктуры.Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в пяти областях страны: в подконтрольных Киеву Запорожской и Донецкой, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , энергосистема украины, поставки западного оружия украине
Групповой удар нанесен по объектам энергетики Украины – Минобороны
ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины и арсеналам западного оружия
13:14 01.06.2024 (обновлено: 13:34 01.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Миноброны.
Отмечается, что удар нанесен в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта Вооруженные Силы Российской Федерации.
"Групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса", - сказано в сводке.
Кроме того, были поражены арсеналы хранения западного вооружения.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - добавили в военном ведомстве.
В субботу в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили о поражении двух ТЭС
. Кроме того, во Львовской области были повреждены три объекта энергетической инфраструктуры.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в пяти областях страны
: в подконтрольных Киеву Запорожской и Донецкой, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией
и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы. Они наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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