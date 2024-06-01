Крайне тяжелая ночь: на Украине повреждены две ТЭС
На Украине повреждены две теплоэлектростанции – ДТЭК
© Минэнерго УкраиныНа Украине повреждены две теплоэлектростанции
© Минэнерго Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Ночью на Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции. Об этом заявили в энергохолдинге ДТЭК.
"И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Обстреляны две ТЭС. Серьезно повреждено оборудование", - сказано в сообщении ведомства.
В ДТЭК указали, что с момента начала СВО теплоэлектростанции были атакованы более 180 раз.
При этом глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе поражены три объекта энергетической инфраструктуры. По его данным, во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась 1 июня с 03.29 по 06.10 (совпадает с мск - ред.), "были попадания в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области, есть разрушения".
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в пяти областях страны: в подконтрольных Киеву Запорожской и Донецкой, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.
11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области. В начале мая взрывами на Украине повреждены три теплоэлектростанции, серьезно пострадало оборудование.
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