https://crimea.ria.ru/20240601/krayne-tyazhelaya-noch-na-ukraine-povrezhdeny-dve-tes-1137770630.html

Крайне тяжелая ночь: на Украине повреждены две ТЭС

Крайне тяжелая ночь: на Украине повреждены две ТЭС - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Крайне тяжелая ночь: на Украине повреждены две ТЭС

Ночью на Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции. Об этом заявили в энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T10:38

2024-06-01T10:38

2024-06-01T10:38

украина

дтэк

энергосистема украины

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137770515_0:0:1085:611_1920x0_80_0_0_d94128a8be964a4b1183eef4cd17f019.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Ночью на Украине были серьезно повреждены две теплоэлектростанции. Об этом заявили в энергохолдинге ДТЭК.В ДТЭК указали, что с момента начала СВО теплоэлектростанции были атакованы более 180 раз.При этом глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе поражены три объекта энергетической инфраструктуры. По его данным, во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась 1 июня с 03.29 по 06.10 (совпадает с мск - ред.), "были попадания в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области, есть разрушения". Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на 1 июня были повреждены энергообъекты в пяти областях страны: в подконтрольных Киеву Запорожской и Донецкой, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет.Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области. В начале мая взрывами на Украине повреждены три теплоэлектростанции, серьезно пострадало оборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетику Украины не успеют восстановить к зимеНа Украине повреждена критическая инфраструктура: обесточены СумыПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, дтэк, энергосистема украины, в мире, новости