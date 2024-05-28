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Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме
Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме
Восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится. Об этом в интервью местным СМИ заявил член наблюдательного совета национальной... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T19:38
2024-05-28T19:38
украина
энергосистема украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится. Об этом в интервью местным СМИ заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко, пишет РИА Новости.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. Представитель "Укрэнерго" также уточнил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось."Именно поэтому летом не удастся обойтись без ограничений (потребления электроэнергии – ред.)", - заявил Бойко.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли. В середине апреля он заявил об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.По мнению политолога Вадима Колесниченко, усиление интенсивности ударов по объектам критической инфраструктуры и энергетики Украины связано с комплексной работой ВС РФ по обрушению линии боевого соприкосновения и созданию на Украине санитарной зоны в ответ на обстрелы территорий России. Он отметил, что такие удары выводят из строя не просто энергообъекты, а останавливают логистику ВСУ, которая во многом построена на железных дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:400 населенных пунктов обесточены на УкраинеПутин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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украина, энергосистема украины, укрэнерго, в мире, новости
Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме

На Украине не успеют восстановить объекты энергетики к зиме – "Укрэнерго"

19:38 28.05.2024
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкРовенская атомная электростанция в Кузнецовске.
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске.
© Пресс-служба президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится. Об этом в интервью местным СМИ заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко, пишет РИА Новости.
"Масштабы разрушений на многих объектах являются такими, что, несмотря на все попытки, восстановить их работу до зимы не удастся", - констатировал Бойко.
Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. Представитель "Укрэнерго" также уточнил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.
"Именно поэтому летом не удастся обойтись без ограничений (потребления электроэнергии – ред.)", - заявил Бойко.
С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли. В середине апреля он заявил об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.
11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.
По мнению политолога Вадима Колесниченко, усиление интенсивности ударов по объектам критической инфраструктуры и энергетики Украины связано с комплексной работой ВС РФ по обрушению линии боевого соприкосновения и созданию на Украине санитарной зоны в ответ на обстрелы территорий России. Он отметил, что такие удары выводят из строя не просто энергообъекты, а останавливают логистику ВСУ, которая во многом построена на железных дорогах.
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