https://crimea.ria.ru/20240528/energetiku-ukrainy-ne-uspeyut-vosstanovit-k-zime-1137667374.html

Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме

Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме

Восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится. Об этом в интервью местным СМИ заявил член наблюдательного совета национальной... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T19:38

2024-05-28T19:38

2024-05-28T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится. Об этом в интервью местным СМИ заявил член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко, пишет РИА Новости.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. Представитель "Укрэнерго" также уточнил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось."Именно поэтому летом не удастся обойтись без ограничений (потребления электроэнергии – ред.)", - заявил Бойко.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли. В середине апреля он заявил об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.11 апреля президент России Владимир Путин назвал удары России по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины.По мнению политолога Вадима Колесниченко, усиление интенсивности ударов по объектам критической инфраструктуры и энергетики Украины связано с комплексной работой ВС РФ по обрушению линии боевого соприкосновения и созданию на Украине санитарной зоны в ответ на обстрелы территорий России. Он отметил, что такие удары выводят из строя не просто энергообъекты, а останавливают логистику ВСУ, которая во многом построена на железных дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:400 населенных пунктов обесточены на УкраинеПутин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергосистема украины, укрэнерго, в мире, новости