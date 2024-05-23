https://crimea.ria.ru/20240523/vs-rf-budut-bit-po-energoobektam-ukrainy-do-obrusheniya-linii-fronta-1137503297.html

ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта

ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта - РИА Новости Крым, 23.05.2024

ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта

Усиление интенсивности ударов по объектам критической инфраструктуры и энергетики Украины связано с комплексной работой ВС РФ по обрушению линии боевого... РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T06:02

2024-05-23T06:02

2024-05-23T06:02

вооруженные силы россии

вадим колесниченко

мнения

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости сво

новости

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131769601_188:353:3202:2048_1920x0_80_0_0_049af557ec6356e4243cda19fe46f95f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Усиление интенсивности ударов по объектам критической инфраструктуры и энергетики Украины связано с комплексной работой ВС РФ по обрушению линии боевого соприкосновения и созданию на Украине санитарной зоны в ответ на обстрелы территорий России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В ночь на 22 мая на Украине были поражены очередные объекты критической инфраструктуры и энергосистемы. Среди прочего, повреждения получила инфраструктура на северо-востоке страны. Без света остались жители Сум и Сумской области. По словам Колесниченко, это свидетельство того, что Вооруженные Силы России продолжают усиливать интенсивность ударов по объектам критической инфраструктуры и энергетики Украины в рамках задач по созданию санитарной зоны, поставленных главнокомандующим и президентом РФ Владимиром Путиным.Он подчеркнул, что такие удары выводят из строя не просто энергообъекты, а останавливают логистику ВСУ, которая во многом построена на железных дорогах. Это самый дешевый и удобный способ перевозки грузов в условиях сложностей с топливом и проходимостью дорог, пояснил Колесниченко."Движение без электричества невозможно, переправка по ж/д останавливается. Перемещение грузов, ремонт техники и выпуск боеприпасов – все невозможно. Чтобы управлять дронами и вести связь между подразделениями, нужна энергия, дизель-электростанции, генераторы, для которых опять-таки нужно горючее. С горючим большая проблема", – пояснил он.При этом удары по критическим объектам Украины являются высокоточными и не случайно наносятся именно ночью, подчеркнул эксперт."Все делается для того, чтобы сохранять жизни населения. Удары происходят ночью, когда объекты практически нерабочие, и чтобы понизить риски для мирного населения", – сказал Колесниченко.Одновременно такие удары являются второй важной частью комплексных действий ВС РФ по обрушению линии боевого соприкосновения в зоне СВО, добавил он."Все это будет продолжаться до тех пор, пока не обрушится ЛБС. Ведь что такое обрушение линии фронта? Это не прорыв в одном или другом месте. Это моральное осознание того, что сопротивление бесполезно, так как защищать некого: в тылу население уже не хочет выносить все тяготы действий укронацистского режима, – заключил Колесниченко.Он подчеркнул, что результативность действий российских войск высока, что уже признали партнеры преступного киевского режима на Западе, продолжая уничтожать Украину и украинский народ. Тогда как специальная военная операция России на Украине "направлена не против украинского народа", а против взявших власть украинских нацистов, подчеркнул эксперт.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света. Глава правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что графики почасовых отключений могут ввести для всех потребителей, если дефицит в энергосистеме вырастет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли в середине апреля, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики УкраиныКрым потребует от Украины компенсировать ущерб от обстрелов

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, вадим колесниченко, мнения, всу (вооруженные силы украины), украина, новости сво, новости