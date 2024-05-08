https://crimea.ria.ru/20240508/gruppovoy-udar-kinzhalami-nanesen-o-obektam-energetiki-ukrainy-1137125055.html

Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики Украины

Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики Украины

Российские военные утром в среду нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по оборонным и энергетическим объектам на Украине, сказано в... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T13:45

2024-05-08T13:45

2024-05-08T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Российские военные утром в среду нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", по оборонным и энергетическим объектам на Украине, сказано в сводке Минобороны РФ в среду.Отмечается, что удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники, добавили в военном ведомстве.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине взрывами повреждены три ТЭЦПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – КулебаМощные взрывы на Украине: повреждены энергообъекты в шести областях

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министерство обороны рф, новости сво, гиперзвуковые ракеты "кинжал", украина, вооруженные силы россии, энергосистема украины, новости