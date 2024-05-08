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Мощные взрывы на Украине: повреждены энергообъекты в шести областях

Мощные взрывы на Украине: повреждены энергообъекты в шести областях - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Мощные взрывы на Украине: повреждены энергообъекты в шести областях

Серия мощных взрывов звучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти сообщили о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры, а в минэнерго... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T06:58

2024-05-08T06:58

2024-05-08T06:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов звучала в ночь на 8 мая в разных областях Украины. Власти сообщили о пожарах и повреждениях критической инфраструктуры, а в минэнерго заявили о "массированной атаке" на объекты энергетики.Он призвал украинцев экономить электричество.По данным начальника Полтавской военно-гражданской администрации Филиппа Пронина, в регионе вспыхнул пожар на энергообъекте.О взрывах в Харькове сообщил и мэр города Игорь ТереховУтром воздушная тревога повторно объявлена в Киеве и области, в Одессе и области, а также во Львовской и Полтавской областях. Ночью сирены звучали по всей Украине.6 мая в Сумской области Украины зафиксирован удар по энергетическим объектам. Тогда глава городской военной администрации Алексей Дрозденко предупредил, что объекты критической инфраструктуры в городе переводятся на резервное питание.Накануне взрывы прогремели в подконтрольных Киеву Харькове и Славянске. Два попадания зафиксировано на Славянской ТЭС.На прошлой неделе украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС. Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение недели по объектам оборонного значения на территории Украины было нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием. Кроме того, российские войска уничтожили эшелон с вооружением и техникой НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в городах Украины - повреждена Славянская ТЭСНовые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производствеГорода в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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