https://crimea.ria.ru/20250311/v-bolnitse-umer-odin-iz-postradavshikh-pri-atake-vsu-na-podmoskove-1144819248.html

В больнице умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье

В больнице умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье - РИА Новости Крым, 11.03.2025

В больнице умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье

Число жертв массированной атаки украинских беспилотников на Подмосковье увеличилось до двух - в больнице умер 50-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T10:26

2025-03-11T10:26

2025-03-11T12:08

атака дронов всу на подмосковье

андрей воробьев

новости

московская область

подмосковье

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Число жертв массированной атаки украинских беспилотников на Подмосковье увеличилось до двух - в больнице умер 50-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.Кроме того, в больнице в Домодедово врачи продолжают бороться за жизни 43-летней женщины, у которой ранение живота с повреждением кишечника и рваная рана груди. У 44-летнего мужчина - ранение живота, открытый перелом плеча, ранение голени осколками, сообщил Воробьев.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. В Подмосковье число пострадавших увеличилось до 15 человек. Среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. Кроме того, по информации местных властей, в Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. Там погиб 38-летний мужчина, охранник, еще два человека получили ранения.Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человекБеспилотники рухнули на жилые дома в Калужской областиПоселок во Владимирской области эвакуировали из-за атаки БПЛА

московская область

подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака дронов всу на подмосковье, андрей воробьев, новости, московская область, подмосковье, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)