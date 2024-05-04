https://crimea.ria.ru/20240504/25-vysokotochnykh-udarov-porazheny-raketnye-sklady-i-tsekha-proizvodstva-bpla-1137046798.html
25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА
25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА - РИА Новости Крым, 04.05.2024
25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА
Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T14:26
2024-05-04T14:26
2024-05-04T14:36
министерство обороны рф
новости сво
украина
вооруженные силы россии
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные катера
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по производствам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.Отмечается, что с 28 апреля по 4 мая ВС России нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки киевского режима принести ущерб объектам энергетики и промышленности РФ.Кроме того, были поражены пункты временной дислокации националистов и наемников ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на УкраинеЗа нападением на Крымский мост последует удар возмездия – ЗахароваПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, иностранные наемники всу
25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА
ВС РФ нанесла 25 ударов по цехам производства безэкипажных катеров и ракетным складам ВСУ
14:26 04.05.2024 (обновлено: 14:36 04.05.2024)