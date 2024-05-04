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25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА

25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА - РИА Новости Крым, 04.05.2024

25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА

Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T14:26

2024-05-04T14:26

2024-05-04T14:36

министерство обороны рф

новости сво

украина

вооруженные силы россии

потери всу

беспилотник (бпла, дрон)

беспилотные катера

иностранные наемники всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по производствам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.Отмечается, что с 28 апреля по 4 мая ВС России нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки киевского режима принести ущерб объектам энергетики и промышленности РФ.Кроме того, были поражены пункты временной дислокации националистов и наемников ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на УкраинеЗа нападением на Крымский мост последует удар возмездия – ЗахароваПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба

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2024

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министерство обороны рф, новости сво, украина, вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, иностранные наемники всу