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25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА
25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА - РИА Новости Крым, 04.05.2024
25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА
Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T14:26
2024-05-04T14:36
министерство обороны рф
новости сво
украина
вооруженные силы россии
потери всу
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные катера
иностранные наемники всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по производствам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.Отмечается, что с 28 апреля по 4 мая ВС России нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки киевского режима принести ущерб объектам энергетики и промышленности РФ.Кроме того, были поражены пункты временной дислокации националистов и наемников ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на УкраинеЗа нападением на Крымский мост последует удар возмездия – ЗахароваПоловина энергосистемы Украины вышла из строя – Кулеба
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министерство обороны рф, новости сво, украина, вооруженные силы россии, потери всу , беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, иностранные наемники всу
25 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА

ВС РФ нанесла 25 ударов по цехам производства безэкипажных катеров и ракетным складам ВСУ

14:26 04.05.2024 (обновлено: 14:36 04.05.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Калибр"
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по производствам военно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в сводке Минобороны в субботу.
Отмечается, что с 28 апреля по 4 мая ВС России нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки киевского режима принести ущерб объектам энергетики и промышленности РФ.
"В результате поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия военно-промышленного комплекса, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов", - уточняют в военном ведомстве.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации националистов и наемников ВСУ.
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Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаВооруженные силы РоссииПотери ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные катераИностранные наемники ВСУ
 
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