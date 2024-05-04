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Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине
Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине
В ночь на субботу в украинских городах звучали взрывы и четырежды - сигнал ракетной тревоги. В Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры, в... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T09:11
2024-05-04T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в украинских городах звучали взрывы и четырежды - сигнал ракетной тревоги. В Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры, в Харькове полыхают пожары. Об этом сообщили местные власти.По данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, в Днепропетровске взрывы нанесли урон объектам критической инфраструктуры.Он добавил, что громко было в ночь на субботу "в райцентре" и Марганецкой общине Никопольского района области, где взрывами повреждены "объекты критической инфраструктуры", одно из коммунальных предприятий и линия электропередачи.В Харькове также зафиксирована серия мощных взрывов и пожаров. По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, одно из самых крупных возгораний до сих не ликвидировано.По данным украинских СМИ, гремело в Павлограде, там также зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. По всей Украине четыре раза объявлялась воздушная тревога.На этой неделе украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС. Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы.Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Читайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена критическая инфраструктураНовые мощные удары по Украине - что произошло за ночьРФ освободила 547 квадратных километров в новых регионах с начала года
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РИА Новости Крым
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украина, харьков, харьковская область, днепропетровск, днепропетровская область, в мире, взрыв, новости
Города в огне: что повреждено серией мощных ночных взрывов на Украине

В Харькове и Днепропетровске взрывами повреждена критическая инфраструктура и склады

09:11 04.05.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В ночь на субботу в украинских городах звучали взрывы и четырежды - сигнал ракетной тревоги. В Днепропетровске повреждены объекты критической инфраструктуры, в Харькове полыхают пожары. Об этом сообщили местные власти.
По данным главы областной военной администрации Сергея Лысака, в Днепропетровске взрывы нанесли урон объектам критической инфраструктуры.
"Этой ночью в Павлоградском районе не обошлось без разрушений. Поврежден объект критической инфраструктуры", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
Он добавил, что громко было в ночь на субботу "в райцентре" и Марганецкой общине Никопольского района области, где взрывами повреждены "объекты критической инфраструктуры", одно из коммунальных предприятий и линия электропередачи.
В Харькове также зафиксирована серия мощных взрывов и пожаров. По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, одно из самых крупных возгораний до сих не ликвидировано.

"Продолжается ликвидация последствий ударов в ночь на 4 мая. Вспыхнуло три пожара. Самый крупный из них - в складских помещениях. Его площадь около трех тысяч квадратных метров", - уточняется в сообщении.

По данным украинских СМИ, гремело в Павлограде, там также зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. По всей Украине четыре раза объявлялась воздушная тревога.
На этой неделе украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что половина энергетических мощностей страны пришла в негодность. 27 апреля украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении оборудования четырех ТЭС. Ранее премьер Денис Шмыгаль назвал ситуацию в энергетике "сложной" и признался, что существующие масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, организаторами которого являлись украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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