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Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль
Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль
Энергосистему Украины не удается восстановить, в системе сохраняется значительный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T18:32
2024-04-26T18:32
украина
денис шмыгаль
в мире
энергосистема украины
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Энергосистему Украины не удается восстановить, в системе сохраняется значительный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Премьер в очередной раз призвал украинцев экономить электроэнергию.Потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам, заявил в середине апреля министр энергетики Герман Галущенко. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВ Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго400 населенных пунктов обесточены на Украине
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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украина, денис шмыгаль, в мире, энергосистема украины, новости
Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль

Премьер Украины признал невозможность восстановить энергосистему даже за несколько месяцев

18:32 26.04.2024
 
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© Telegram: Укргидроэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Энергосистему Украины не удается восстановить, в системе сохраняется значительный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит... Недавние масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев", - написал он в Telegram.
Премьер в очередной раз призвал украинцев экономить электроэнергию.
Потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам, заявил в середине апреля министр энергетики Герман Галущенко. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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УкраинаДенис ШмыгальВ миреЭнергосистема УкраиныНовости
 
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