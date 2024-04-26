https://crimea.ria.ru/20240426/povrezhdeniya-energosistemy-ukrainy-nevozmozhno-vosstanovit--shmygal-1136894323.html

Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль

Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Повреждения энергосистемы Украины невозможно восстановить – Шмыгаль

Энергосистему Украины не удается восстановить, в системе сохраняется значительный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T18:32

2024-04-26T18:32

2024-04-26T18:32

украина

денис шмыгаль

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энергосистема украины

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Энергосистему Украины не удается восстановить, в системе сохраняется значительный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Премьер в очередной раз призвал украинцев экономить электроэнергию.Потери энергосистемы Украины приближаются к семи гигаваттам, заявил в середине апреля министр энергетики Герман Галущенко. Такие потери он назвал катастрофическими. По его данным, уничтожены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а региональное энергопроизводство в Харькове разрушено почти полностью.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике УкраиныВ Одессе после взрывов повреждено оборудование облэнерго400 населенных пунктов обесточены на Украине

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