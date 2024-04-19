https://crimea.ria.ru/20240419/34-gruppovykh-udara-vozmezdiya-naneseny-po-oboronke-i-energetike-ukraine-1136689370.html

34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины

34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 19.04.2024

34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины

Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима нанести урон... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T15:32

2024-04-19T15:32

2024-04-19T15:41

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима нанести урон российским объектам энергетики и промышленности. Об этом сообщили в Минобороны. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратамиКроме того, были поражены центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ, пункты временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.Неделей ранее ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ.После чего министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна потеряла примерно до семи гигаватт в системе, что является весьма огромным объемом генерирующих мощностей.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныНастают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭСУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, потери всу , энергосистема украины, новости, в мире