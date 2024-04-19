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34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины
34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины - РИА Новости Крым, 19.04.2024
34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины
Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима нанести урон... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T15:32
2024-04-19T15:41
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
потери всу
энергосистема украины
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима нанести урон российским объектам энергетики и промышленности. Об этом сообщили в Минобороны. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратамиКроме того, были поражены центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ, пункты временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.Неделей ранее ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ.После чего министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна потеряла примерно до семи гигаватт в системе, что является весьма огромным объемом генерирующих мощностей.По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал удары ВС РФ по энергообъектам УкраиныНастают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭСУдары по энергетике Украины: как изменилась тактика России
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вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, потери всу , энергосистема украины, новости, в мире
34 групповых удара возмездия нанесены по оборонке и энергетике Украины

ВС России нанесли 34 групповых удара по оборонному и энергетическому комплексам Украины

15:32 19.04.2024 (обновлено: 15:41 19.04.2024)
 
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием по объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима нанести урон российским объектам энергетики и промышленности. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами
"В результате поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины, средства противовоздушной обороны, арсеналы и хранилища топлива для военной техники". - сказано в недельной сводке военного ведомства.
Кроме того, были поражены центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ, пункты временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.
Неделей ранее ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по топливно-энергетическим и военным объектам на Украине в ответ на попытки киевского режима поразить энергетические и нефтегазовые объекты в РФ.
После чего министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна потеряла примерно до семи гигаватт в системе, что является весьма огромным объемом генерирующих мощностей.
По словам президента России Владимира Путина, удары по украинским энергообъектам являются демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс Украины. Россия воздерживалась от ударов по энергетическим объектам Украины в зимний период, но была вынуждена ответить на удары Киева по энергообъектам РФ.
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