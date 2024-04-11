https://crimea.ria.ru/20240411/nastayut-temnye-vremena-chto-zhdet-kiev-posle-porazheniya-tripolskoy-tes-1136488843.html

Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС

Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС

Уничтожение Трипольской ТЭС приведет к жестким ограничениям в электроснабжении Киевской области, поскольку ТЭС была основным объектом генерации в Киевском узле. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T17:35

2024-04-11T17:35

2024-04-11T17:37

мнения

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новости

трипольская тэс

отключение электроэнергии

украина

игорь юшков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Уничтожение Трипольской ТЭС приведет к жестким ограничениям в электроснабжении Киевской области, поскольку ТЭС была основным объектом генерации в Киевском узле. Об этом РИА Новости заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.В ближайшее время масштабные отключения ожидают также всю восточную часть страны.По его словам, выход из строя Трипольской ТЭС снижает способность украинской энергетической системы маневрировать и соблюдать энергобаланс."В сторону Киева будет переток (электроэнергии – ред.) с более западных станций Украины. Прежде всего с Ровенской АЭС, Западно-Украинской АЭС <…>Также за балансировку энергобаланса будет отвечать, по всей видимости, импорт", – не исключает специалист.11 апреля украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что ударом российских войск была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью украинскому телеканалу "Суспильнэ" заявил, что в результате утренней атаки повреждена ТЭЦ, которая питает город, и полностью разрушена "еще одна" трансформаторная подстанция.В "Укрэнерго" проинформировали о повреждении объектов энергосистемы в пяти областях: Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской.Об ответном массированном ударе по энергокомлексу Украины заявили в Минобороны РФ. По данным российского военного ведомства, в результате была нарушена работа украинских оборонных предприятий военной промышленности и сорвана переброска резервов в районы боевых действий.Как ранее сообщали в украинском энергохолдинге ДТЭК, ударами российских войск были серьезно повреждены ДнепроГЭС в Запорожье, Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5 в Харьковской области, Кураховская ГРЭС и Славянская ТЭС в ДНР и еще ряд объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский грозится "ответить за Харьков"Грозит ли аварией отключение ядерной установки в ХарьковеАрмия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, киев, новости, трипольская тэс, отключение электроэнергии, украина, игорь юшков