Рейтинг@Mail.ru
Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240411/nastayut-temnye-vremena-chto-zhdet-kiev-posle-porazheniya-tripolskoy-tes-1136488843.html
Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС
Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС
Уничтожение Трипольской ТЭС приведет к жестким ограничениям в электроснабжении Киевской области, поскольку ТЭС была основным объектом генерации в Киевском узле. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T17:35
2024-04-11T17:37
мнения
киев
новости
трипольская тэс
отключение электроэнергии
украина
игорь юшков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126307159_0:211:3266:2048_1920x0_80_0_0_c4144d69843af2a96e58c6ab749dfff2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Уничтожение Трипольской ТЭС приведет к жестким ограничениям в электроснабжении Киевской области, поскольку ТЭС была основным объектом генерации в Киевском узле. Об этом РИА Новости заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.В ближайшее время масштабные отключения ожидают также всю восточную часть страны.По его словам, выход из строя Трипольской ТЭС снижает способность украинской энергетической системы маневрировать и соблюдать энергобаланс."В сторону Киева будет переток (электроэнергии – ред.) с более западных станций Украины. Прежде всего с Ровенской АЭС, Западно-Украинской АЭС &lt;…&gt;Также за балансировку энергобаланса будет отвечать, по всей видимости, импорт", – не исключает специалист.11 апреля украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что ударом российских войск была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью украинскому телеканалу "Суспильнэ" заявил, что в результате утренней атаки повреждена ТЭЦ, которая питает город, и полностью разрушена "еще одна" трансформаторная подстанция.В "Укрэнерго" проинформировали о повреждении объектов энергосистемы в пяти областях: Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской.Об ответном массированном ударе по энергокомлексу Украины заявили в Минобороны РФ. По данным российского военного ведомства, в результате была нарушена работа украинских оборонных предприятий военной промышленности и сорвана переброска резервов в районы боевых действий.Как ранее сообщали в украинском энергохолдинге ДТЭК, ударами российских войск были серьезно повреждены ДнепроГЭС в Запорожье, Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5 в Харьковской области, Кураховская ГРЭС и Славянская ТЭС в ДНР и еще ряд объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский грозится "ответить за Харьков"Грозит ли аварией отключение ядерной установки в ХарьковеАрмия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126307159_503:0:3234:2048_1920x0_80_0_0_d6ecbf72b0198a2ea1cc7ebb66a305d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, киев, новости, трипольская тэс, отключение электроэнергии, украина, игорь юшков
Настают темные времена: что ждет Киев после поражения Трипольской ТЭС

После поражения Трипольской ТЭС Киев ожидают масштабные перебои в электроснабжении

17:35 11.04.2024 (обновлено: 17:37 11.04.2024)
 
© SERGEI SUPINSKY / AFPКиев
Киев
© SERGEI SUPINSKY / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Уничтожение Трипольской ТЭС приведет к жестким ограничениям в электроснабжении Киевской области, поскольку ТЭС была основным объектом генерации в Киевском узле. Об этом РИА Новости заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В ближайшее время масштабные отключения ожидают также всю восточную часть страны.

"Это не значит, что Киев теперь совсем останется без электричества. Это значит, что там могут быть введены графики подачи электроэнергии. С точки зрения отсутствия электричества или жестких графиков больше всего пострадает восточная часть Украины. Это скажется на Харьковской, Сумской области, Запорожье, вплоть до Одессы", – объяснил эксперт.

По его словам, выход из строя Трипольской ТЭС снижает способность украинской энергетической системы маневрировать и соблюдать энергобаланс.
"В сторону Киева будет переток (электроэнергии – ред.) с более западных станций Украины. Прежде всего с Ровенской АЭС, Западно-Украинской АЭС <…>Также за балансировку энергобаланса будет отвечать, по всей видимости, импорт", – не исключает специалист.
11 апреля украинская компания "Центрэнерго" сообщила, что ударом российских войск была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью украинскому телеканалу "Суспильнэ" заявил, что в результате утренней атаки повреждена ТЭЦ, которая питает город, и полностью разрушена "еще одна" трансформаторная подстанция.
В "Укрэнерго" проинформировали о повреждении объектов энергосистемы в пяти областях: Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской.
Об ответном массированном ударе по энергокомлексу Украины заявили в Минобороны РФ. По данным российского военного ведомства, в результате была нарушена работа украинских оборонных предприятий военной промышленности и сорвана переброска резервов в районы боевых действий.
Как ранее сообщали в украинском энергохолдинге ДТЭК, ударами российских войск были серьезно повреждены ДнепроГЭС в Запорожье, Змиевская ТЭС и ТЭЦ-5 в Харьковской области, Кураховская ГРЭС и Славянская ТЭС в ДНР и еще ряд объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский грозится "ответить за Харьков"
Грозит ли аварией отключение ядерной установки в Харькове
Армия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУ
 
МненияКиевНовостиТрипольская ТЭСОтключение электроэнергииУкраинаИгорь Юшков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния