https://crimea.ria.ru/20240411/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-massirovannyy-udar-po-energokompleksu-ukrainy-1136472030.html
ВС России нанесли ответный массированный удар по энергокомплексу Украины
ВС России нанесли ответный массированный удар по энергокомплексу Украины - РИА Новости Крым, 11.04.2024
ВС России нанесли ответный массированный удар по энергокомплексу Украины
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки боевиков нанести ущерб нефтегазовой РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T13:08
2024-04-11T13:08
2024-04-11T13:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки боевиков нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике России. Об этом в четверг сообщает Минобороны.Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.В военном ведомстве добавили, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.Ранее в "Укрэнерго" сообщили о повреждении критических объектов энергосистемы страны в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Утром в четверг взрывы гремели и в Харьковской области, а также в западных регионах страны – во Львовской, Хмельницкой, Ровненской и Винницкой областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Ровно, а также во Львовской области на фоне объявленной воздушной тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по энергетике Украины: как изменилась тактика РоссииАрмия России нанесла 39 высокоточных групповых ударов по оборонке ВСУВС России нанесли 192 удара по военным и энергетическим объектам Украины
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, новости, энергосистема украины, в мире, вооруженные силы россии
ВС России нанесли ответный массированный удар по энергокомплексу Украины
Армия России нанесла ответный массированный удар по энергетическому комплексу Украины
13:08 11.04.2024 (обновлено: 13:15 11.04.2024)