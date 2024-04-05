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Грозит ли аварией отключение ядерной установки в Харькове

Грозит ли аварией отключение ядерной установки в Харькове - РИА Новости Крым, 05.04.2024

Грозит ли аварией отключение ядерной установки в Харькове

Обесточивание ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове не грозит авариями, ее мощность слишком мала по сравнению с атомными электростанциями. Об этом в РИА Новости Крым, 05.04.2024

2024-04-05T21:23

2024-04-05T21:23

2024-04-05T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Обесточивание ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове не грозит авариями, ее мощность слишком мала по сравнению с атомными электростанциями. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал доцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского госуниверситета Юрий Браславский.Установленная в здании Харьковского физико-технического институт ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" была обесточена в четверг, 4 апреля. "Эта установка используется исключительно для научных целей. Ее нейтронная мощность ничтожно мала по сравнению с промышленными атомными электростанциями", - говорит специалист.Но тем не менее, по словам Юрия Браславского, она требует определенного охлаждения, подачи электроэнергии на охлаждающие элементы. Установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.Она была создана в соответствии с договоренностями Вашингтонского саммита 2010 года и установлена на средства США в 2014 году. В 2021 году был осуществлен физический пуск ядерной установки.1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил о почти полном разрушении энергетической инфраструктуры города. Разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергосистемы неизвестны.В четверг также стало известно об отключении высоковольтной линии энергоснабжения Запорожской АЭС. Позже директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что есть риски ядерной безопасности. По мнению Юрия Браславского, поводов для беспокойства пока нет, однако персоналу станции приходится прикладывать немало усилий для обеспечения безопасности объекта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Харькове разрушена почти вся энергетическая инфраструктура – мэрАварийные отключения электроэнергии введены в нескольких областях УкраиныЗмиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена

харьков

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юрий браславский, харьков, безопасность, новости, ядерная энергетика, мнения