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Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт
Поводов для беспокойства из-за отключения одной из питающих линий электроснабжения на Запорожской АЭС нет, однако персоналу станции приходится прикладывать... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T16:24
2024-04-05T17:25
эксклюзивы риа новости крым
заэс (запорожская атомная электростанция)
рафаэль гросси
магатэ
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Поводов для беспокойства из-за отключения одной из питающих линий электроснабжения на Запорожской АЭС нет, однако персоналу станции приходится прикладывать немало усилий для обеспечения безопасности объекта. Об этом РИА Новости Крым заявил доцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского госуниверситета Юрий Браславский.О рисках ядерной опасности после аварии на ЗАЭС после отключения линии электроснабжения , произошедшего 4 апреля ранее заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.По мнению Юрия Браславского, гендиректор МАГАТЭ заявил об этом потому, что ядерное топливо, которое находится в реакторах, даже после остановки реактора продолжает излучать тепло. И, если это тепло не отводить, рано или поздно реактор может перегреться, и тогда возможен взрыв реактора, как это произошло на Японской АЭС "Фукусима" в 2011 году."Но, во-первых, есть не одна линия снабжения насосов, перекачивающих охлаждающую воду. Во-вторых, есть резервные источники питания, которые могут обеспечить эти насосы электроэнергией на достаточно длительное время. В-третьих, подобные ситуации с отключением одной или двух линий случаются на Запорожской станции достаточно часто в последнее время. И до сих пор, к счастью, ничего не произошло", - говорит специалист.Юрий Браславский обратил внимание, что остановки ЗАЭС происходят за последние два года довольно часто. Причина – боевые действия, которые идут достаточно близко к электростанции."Причины отключения были разные: от терактов на электролиниях, до прилетов боеприпасов. Но до сих пор ничего не произошло по вышеназванным причинам. Хотя гипотетически такая ситуация, конечно, возможна. Поводов для беспокойства нет. Только персоналу, который сейчас обслуживает ЗАЭС, придется приложить несколько больше усилий для обеспечения безопасности", - заключил специалист.Читайте также на РИА Новости и Крым:На ЗАЭС отключилась снабжающая станцию высоковольтная линияВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭСЧем грозит остановка Запорожской АЭС - власти
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заэс (запорожская атомная электростанция), рафаэль гросси, магатэ, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), новости, юрий браславский, севастопольский государственный университет (севгу)
Есть ли риски для Запорожской АЭС после отключения реактора – эксперт

После отключения реактора на ЗАЭС поводов для беспокойства нет - эксперт Браславский

16:24 05.04.2024 (обновлено: 17:25 05.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Поводов для беспокойства из-за отключения одной из питающих линий электроснабжения на Запорожской АЭС нет, однако персоналу станции приходится прикладывать немало усилий для обеспечения безопасности объекта. Об этом РИА Новости Крым заявил доцент кафедры "Ядерные энергетические установки" Севастопольского госуниверситета Юрий Браславский.
О рисках ядерной опасности после аварии на ЗАЭС после отключения линии электроснабжения , произошедшего 4 апреля ранее заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Гросси сильно сгущает краски, потому что реакторы Запорожской АЭС не работают с сентября 2022 года. Они находятся в остановленном состоянии. Все это время тепло от этого ядерного топлива активно отводится. Чтобы произошла ядерная авария, одного события, которое случилось, очень мало", - говорит специалист.
По мнению Юрия Браславского, гендиректор МАГАТЭ заявил об этом потому, что ядерное топливо, которое находится в реакторах, даже после остановки реактора продолжает излучать тепло. И, если это тепло не отводить, рано или поздно реактор может перегреться, и тогда возможен взрыв реактора, как это произошло на Японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.
"Но, во-первых, есть не одна линия снабжения насосов, перекачивающих охлаждающую воду. Во-вторых, есть резервные источники питания, которые могут обеспечить эти насосы электроэнергией на достаточно длительное время. В-третьих, подобные ситуации с отключением одной или двух линий случаются на Запорожской станции достаточно часто в последнее время. И до сих пор, к счастью, ничего не произошло", - говорит специалист.
Юрий Браславский обратил внимание, что остановки ЗАЭС происходят за последние два года довольно часто. Причина – боевые действия, которые идут достаточно близко к электростанции.
"Причины отключения были разные: от терактов на электролиниях, до прилетов боеприпасов. Но до сих пор ничего не произошло по вышеназванным причинам. Хотя гипотетически такая ситуация, конечно, возможна. Поводов для беспокойства нет. Только персоналу, который сейчас обслуживает ЗАЭС, придется приложить несколько больше усилий для обеспечения безопасности", - заключил специалист.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Рафаэль ГроссиМАГАТЭУкраинаРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиЮрий БраславскийСевастопольский государственный университет (СевГУ)
 
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