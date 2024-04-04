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На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения - РИА Новости Крым, 04.04.2024
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На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения - РИА Новости Крым, 04.04.2024
На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения
Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС отключилась утром в четверг. Причины выясняются, сообщает официальный Telegram-канал электростанции. РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T10:38
2024-04-04T10:39
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новые регионы россии
новости
происшествия
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС отключилась утром в четверг. Причины выясняются, сообщает официальный Telegram-канал электростанции.При этом радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме и не превышает естественных фоновых природных значений, добавили в руководстве.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.22 марта в администрации ЗАЭС сообщали об отключении высоковольтной линии "Днепровская", которая также снабжала станцию электроэнергией.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый гендиректор Запорожской АЭСВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭСРабота блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
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96
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, новости, происшествия, электросети
На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключилась одна из питающих станцию высоковольтных линий

10:38 04.04.2024 (обновлено: 10:39 04.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Энергодаре
Повседневная жизнь в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС отключилась утром в четверг. Причины выясняются, сообщает официальный Telegram-канал электростанции.
"Сегодня в 10:06 на Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Феросплавная -1". Причины отключения уточняются", – сказано в сообщении.
При этом радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме и не превышает естественных фоновых природных значений, добавили в руководстве.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
22 марта в администрации ЗАЭС сообщали об отключении высоковольтной линии "Днепровская", которая также снабжала станцию электроэнергией.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьНовые регионы РоссииНовостиПроисшествияЭлектросети
 
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