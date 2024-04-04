https://crimea.ria.ru/20240404/na-zaporozhskoy-aes-otklyuchilas-liniya-energosnabzheniya-1136275384.html

На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения - РИА Новости Крым, 04.04.2024

На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения

Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС отключилась утром в четверг. Причины выясняются, сообщает официальный Telegram-канал электростанции. РИА Новости Крым, 04.04.2024

2024-04-04T10:38

2024-04-04T10:38

2024-04-04T10:39

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

новости

происшествия

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Высоковольтная линия энергоснабжения Запорожской АЭС отключилась утром в четверг. Причины выясняются, сообщает официальный Telegram-канал электростанции.При этом радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме и не превышает естественных фоновых природных значений, добавили в руководстве.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.22 марта в администрации ЗАЭС сообщали об отключении высоковольтной линии "Днепровская", которая также снабжала станцию электроэнергией.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый гендиректор Запорожской АЭСВСУ сбросили взрывчатку на Запорожскую АЭСРабота блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, новости, происшествия, электросети