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Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
Работа всех блоков на Запорожской атомной электростанции остановлена, это необходимо для обеспечения ядерной безопасности, эвакуация коллектива в настоящее... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T14:38
2023-05-06T14:39
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
новые регионы россии
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Работа всех блоков на Запорожской атомной электростанции остановлена, это необходимо для обеспечения ядерной безопасности, эвакуация коллектива в настоящее время не планируется. Об этом говорится в заявлении руководителя ЗАЭС Юрия Черничука в Telegram-канале станции, пишет РИА Новости.Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий высказал мнение, что Киев может пойти в контрнаступление в Запорожской области в самое ближайшее время. По причине участившихся обстрелов власти региона приняли решение о временной эвакуации семей с детьми, пожилых граждан, инвалидов, а также пациентов больниц из 18 населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии фронта.Он добавил, что оборудование на станции обслуживается по имеющемуся регламенту, все нормы радиационной безопасности строго контролируются.Накануне сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС.В конце апреля первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной электростанции и оценил ситуацию в районе АЭС.Ранее представитель города Энергодар Владислав Лаврик рассказал РИА Новости Крым, чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси прибыл на Запорожскую АЭС "оценить ситуацию с безопасностью"Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнениеБомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, новые регионы россии, новости, безопасность
Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит

На Запорожской АЭС объявили об прекращении работы блоков

14:38 06.05.2023 (обновлено: 14:39 06.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Работа всех блоков на Запорожской атомной электростанции остановлена, это необходимо для обеспечения ядерной безопасности, эвакуация коллектива в настоящее время не планируется. Об этом говорится в заявлении руководителя ЗАЭС Юрия Черничука в Telegram-канале станции, пишет РИА Новости.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий высказал мнение, что Киев может пойти в контрнаступление в Запорожской области в самое ближайшее время. По причине участившихся обстрелов власти региона приняли решение о временной эвакуации семей с детьми, пожилых граждан, инвалидов, а также пациентов больниц из 18 населенных пунктов, которые находятся недалеко от линии фронта.
"Коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены", - сказано в заявлении Черничука.
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Он добавил, что оборудование на станции обслуживается по имеющемуся регламенту, все нормы радиационной безопасности строго контролируются.
Накануне сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС.
В конце апреля первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной электростанции и оценил ситуацию в районе АЭС.
Ранее представитель города Энергодар Владислав Лаврик рассказал РИА Новости Крым, чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьНовые регионы РоссииНовостиБезопасность
 
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