https://crimea.ria.ru/20230505/fsb-predotvratila-terakt-protiv-rukovoditelya-zaporozhskoy-aes-1128559182.html

ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.05.2023

ФСБ предотвратила теракт против руководителя Запорожской АЭС

ФСБ РФ на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсантов, готовивших теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС, пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T14:23

2023-05-05T14:23

2023-05-05T14:23

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

происшествия

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. ФСБ РФ на территории Запорожской области пресечена деятельность диверсантов, готовивших теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.По данным ведомства, действия диверсантов координировались напрямую сотрудниками Главного разведуправления Украины Александром Уманьским и Андреем Никулиным, агентом-вербовщиком Виктором Будниковым и посредником Юлией Ткачук, находящейся в Финляндии – "стране, с недавнего времени вошедшей в военно-политический блок НАТО".У диверсантов изъяли взрывное устройство, автоматическое стрелковое оружие с боеприпасами, взрывчатые вещества. Установлено, что они собирали сведения о местоположении российских военных объектов, военнослужащих, правоохранителей, пророссийски настроенных местных жителях, и могут быть причастны к другим диверсиям."В отношении двух задержанных участников группы, являющихся гражданами Украины, следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили силовики.Устанавливаются все обстоятельства дела и другие причастные лица.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способУстановлены личности еще двоих причастных к терактам в БердянскеБомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию

https://crimea.ria.ru/20230503/bomby-pod-vidom-elektroplit-fsb-raskryla-kanal-postavki-oruzhiya-v-rossii-1128499833.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, энергодар, происшествия, новости, новые регионы россии