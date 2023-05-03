Рейтинг@Mail.ru
Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230503/bomby-pod-vidom-elektroplit-fsb-raskryla-kanal-postavki-oruzhiya-v-rossii-1128499833.html
Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию
Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию
Сотрудники ФСБ раскрыли задержали группу граждан России и Украины, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Крыму и доставке взрывчатых веществ на... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T10:10
2023-05-03T12:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
происшествия
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
болгария
турция
грузия
новости
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c90e71e22a7d67de7053e51da592745.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ раскрыли задержали группу граждан России и Украины, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Крыму и доставке взрывчатых веществ на территорию РФ.Также задержан гражданин Украины и Болгарии Петранов, причастный к доставке средств поражения в Россию.У задержанных обнаружены пять готовых к применению бомб, а также электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы и трекеры для слежки.В ведомстве также сообщили о вскрытии организованного украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии. Взрывчатку везли через Турцию и Грузию, а сами бомбы маскировали под электроплиты.Ранее центр общественных связей ФСБ сообщили о пресечении подготовки теракта в отношении руководство Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД МелитополяВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДВ Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство
https://crimea.ria.ru/20230503/aksenov-rasskazal-o-zaderzhannykh-za-podgotovku-pokusheniya-na-vlasti-kryma-1128500402.html
крым
болгария
турция
грузия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_472676ed2eec53a8282f0842e3de1fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, болгария, турция, грузия, новости, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, покушение на руководство республики крым
Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Крыму и доставке взрывчатки в Россию

10:10 03.05.2023 (обновлено: 12:11 03.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ раскрыли задержали группу граждан России и Украины, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Крыму и доставке взрывчатых веществ на территорию РФ.
"По делу о подготовке терактов в Крыму задержаны члены украинской агентурной группы, граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский", – сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Также задержан гражданин Украины и Болгарии Петранов, причастный к доставке средств поражения в Россию.
У задержанных обнаружены пять готовых к применению бомб, а также электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы и трекеры для слежки.
В ведомстве также сообщили о вскрытии организованного украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии. Взрывчатку везли через Турцию и Грузию, а сами бомбы маскировали под электроплиты.
Ранее центр общественных связей ФСБ сообщили о пресечении подготовки теракта в отношении руководство Республики Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
В Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
10:25
Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымПроисшествияСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимБолгарияТурцияГрузияНовостиБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяПокушение на руководство Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:23Экс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку
12:20Константинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года
12:04"Больно и горько": Павленко о попытке покушения на руководство Крыма
12:01Захарова: Крым в глазах Киева – полигон для реализации больных желаний
11:37Десятки заболевших и умерший: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:23Под Авдеевкой уничтожены резервы ВСУ
11:08В Крыму знали о подготовке покушений на руководство республики
10:58Семиклассник открыл стрельбу в школе в Белграде – есть жертвы
10:48Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал о своей вербовке
10:40Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника
10:25Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма
10:208 прилетов: ВСУ обстреляли поселок в Курской области
10:10Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию
10:03Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов
09:52ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма
09:50В Крыму национализируют новые объекты украинских олигархов
09:47Работа Керченской паромной переправы: обстановка на 3 мая
09:01Сход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи
08:48В Крыму подвели итоги отопительного сезона
08:24Примут ли крымчан во Всероссийскую Федерацию легкой атлетики
Лента новостейМолния