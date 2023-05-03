https://crimea.ria.ru/20230503/bomby-pod-vidom-elektroplit-fsb-raskryla-kanal-postavki-oruzhiya-v-rossii-1128499833.html
Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию
Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию
Сотрудники ФСБ раскрыли задержали группу граждан России и Украины, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Крыму и доставке взрывчатых веществ на... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T10:10
2023-05-03T10:10
2023-05-03T12:11
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ раскрыли задержали группу граждан России и Украины, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Крыму и доставке взрывчатых веществ на территорию РФ.Также задержан гражданин Украины и Болгарии Петранов, причастный к доставке средств поражения в Россию.У задержанных обнаружены пять готовых к применению бомб, а также электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы и трекеры для слежки.В ведомстве также сообщили о вскрытии организованного украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии. Взрывчатку везли через Турцию и Грузию, а сами бомбы маскировали под электроплиты.Ранее центр общественных связей ФСБ сообщили о пресечении подготовки теракта в отношении руководство Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД МелитополяВ Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДВ Брянской области сработало неустановленное взрывное устройство
https://crimea.ria.ru/20230503/aksenov-rasskazal-o-zaderzhannykh-za-podgotovku-pokusheniya-na-vlasti-kryma-1128500402.html
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, болгария, турция, грузия, новости, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, покушение на руководство республики крым
Бомбы под видом электроплит: ФСБ раскрыла канал поставки оружия в Россию
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке терактов в Крыму и доставке взрывчатки в Россию
10:10 03.05.2023 (обновлено: 12:11 03.05.2023)