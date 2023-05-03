https://crimea.ria.ru/20230503/ustanovleny-lichnosti-esche-dvoikh-prichastnykh-k-teraktam-v-berdyanske-1128510230.html

Установлены личности еще двоих причастных к терактам в Бердянске

Установлены личности еще двоих причастных к терактам в Бердянске - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Установлены личности еще двоих причастных к терактам в Бердянске

Установлены личности еще двух человек, причастных к терактам в Бердянске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T16:01

2023-05-03T16:01

2023-05-03T16:01

бердянск

теракт

ск рф (следственный комитет российской федерации)

запорожская область

новые регионы россии

происшествия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Установлены личности еще двух человек, причастных к терактам в Бердянске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Сообщается, что в рамках расследования уголовного дела об убийствах и покушениях на убийства правоохранителей и представителей власти, совершенных с августа по октябрь 2022 года в Бердянске, в том числе общеопасным способом, установлена причастность к террористической деятельности еще двух человек.Доказательств, собранных в отношении двух новых фигурантов дела, достаточно для предъявления им обвинений в совершении организованной группой взрывов, повлекших умышленное причинение смерти человеку (террористический акт), добавили в ведомстве."В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов и по имеющимся данным находятся за пределами Российской Федерации, они объявлены в розыск", – уточнили в СК.Заочно обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Дело расследуется следственными органами СК России по Запорожской области.26 августа в Бердянске рядом с оздоровительным центром прогремел мощный взрыв, пострадал замначальника ГАИ города Александр Колесников, позже он скончался. В Бердянске задержали боевиков "Азова"*, готовивших теракт на подстанции и покушение на руководство города В январе 2023 года в Бердянске был заминирован и взорван автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Сила взрыва оказалась равна килограмму взрывчатого вещества. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного авто. Несколько дней спустя возле школы в Бердянске прогремел мощный взрыв * Террористические организации, запрещенные в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма Арестованы пятеро фигурантов дела о теракте на Крымском мосту – СМИ Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД

бердянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бердянск, теракт, ск рф (следственный комитет российской федерации), запорожская область, новые регионы россии, происшествия, безопасность, новости