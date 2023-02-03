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Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД
Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД
В результате взрыва автомобиля в Энергодаре погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Запорожской области главного управления внутренних... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T10:24
2023-02-03T10:24
запорожская область
происшествия
новости
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В результате взрыва автомобиля в Энергодаре погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Запорожской области главного управления внутренних дел по Запорожской области.Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего, добавили в пресс-службе.Теракт в Энергодаре произошел утром 3 февраля. Мощный взрыв прогремел около восьми часов утра в пятом микрорайоне города. Взрывной волной выбило стекла в многоэтажке. Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге - ФСБГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на РоссиюВ Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известно
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запорожская область, происшествия, новости, владимир рогов, новые регионы россии
Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД

ГУВД по Запорожской области: при взрыве в Энергодаре погиб полицейский

10:24 03.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В результате взрыва автомобиля в Энергодаре погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Запорожской области главного управления внутренних дел по Запорожской области.
"Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего, добавили в пресс-службе.
Теракт в Энергодаре произошел утром 3 февраля. Мощный взрыв прогремел около восьми часов утра в пятом микрорайоне города. Взрывной волной выбило стекла в многоэтажке.
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