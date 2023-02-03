https://crimea.ria.ru/20230203/terakt-v-energodare-stala-izvestna-lichnost-pogibshego--guvd-1126757272.html

Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД

Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Теракт в Энергодаре: стала известна личность погибшего — ГУВД

В результате взрыва автомобиля в Энергодаре погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Запорожской области главного управления внутренних... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T10:24

2023-02-03T10:24

2023-02-03T10:24

запорожская область

происшествия

новости

владимир рогов

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В результате взрыва автомобиля в Энергодаре погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД по Запорожской области главного управления внутренних дел по Запорожской области.Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшедшего, добавили в пресс-службе.Теракт в Энергодаре произошел утром 3 февраля. Мощный взрыв прогремел около восьми часов утра в пятом микрорайоне города. Взрывной волной выбило стекла в многоэтажке. Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге - ФСБГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на РоссиюВ Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известно

https://crimea.ria.ru/20230203/terakt-v-energodare--pri-vzryve-avtomobilya-pogib-chelovek-1126755023.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, новости, владимир рогов, новые регионы россии