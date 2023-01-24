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В Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известно
В Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известно - РИА Новости Крым, 24.01.2023
В Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известно
В Бердянске возле здания общеобразовательной школы прогремел мощный взрыв. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова,... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T17:30
2023-01-24T17:30
2023-01-24T17:31
запорожская область
происшествия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. В Бердянске возле здания общеобразовательной школы прогремел мощный взрыв. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, взорван автомобиль местной предпринимательницы.По его словам, взрыв произошел около 16 часов 24 января на улице Руденко в районе общеобразовательной школы №5.По его данным, сейчас на месте работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС.В пятницу, 13 января, в Бердянске был заминирован и взорван автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Сила взрыва оказалась равна килограмму взрывчатого вещества. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-разведчик обнаружен и сбит под БердянскомВ Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием* Террористическая организация, запрещенная в России
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запорожская область, происшествия, владимир рогов, новые регионы россии, общество
В Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известно
Рогов: в Бердянске рядом со зданием школы взорван автомобиль бизнесвумен
17:30 24.01.2023 (обновлено: 17:31 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости Крым. В Бердянске возле здания общеобразовательной школы прогремел мощный взрыв. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, взорван автомобиль местной предпринимательницы.
По его словам, взрыв произошел около 16 часов 24 января на улице Руденко в районе общеобразовательной школы №5.
"Взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле", — уточнил Рогов.
По его данным, сейчас на месте работают правоохранительные органы и сотрудники МЧС.
В пятницу, 13 января, в Бердянске был заминирован и взорван автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Сила взрыва оказалась равна килограмму взрывчатого вещества. Чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на дне служебного автомобиля.
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