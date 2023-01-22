https://crimea.ria.ru/20230122/v-energodare-v-dome-kazachego-generala-nashli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1126520916.html

В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием

В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием - РИА Новости Крым, 22.01.2023

В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием

В Энергодаре Запорожской области российские силовики нашли крупных схрон с оружием и взрывчаткой. Об этом написал член главного совета администрации Запорожской РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T14:24

2023-01-22T14:24

2023-01-22T14:24

запорожская область

новые регионы россии

общество

происшествия

новости

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Энергодаре Запорожской области российские силовики нашли крупных схрон с оружием и взрывчаткой. Об этом написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, боеприпасы, оружие и форма Вооруженных сил Украины были найдены в частном доме, гда проживал "казачий генерал"."Обыск был проведен в частном доме, где раньше жил местный "казачий генерал", который уехал на подконтрольную Киеву территорию. При обыске нашли три автомата Калашникова, 1,3 тысячи патронов разного калибра, семь гранат, 15 тротиловых шашек и военную форму украинского образца", - указал Рогов в своем Telegram-канале.Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами в Запорожской и Херсонской областях. Так, 12 января сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов. 15 января в Токмакском районе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ. Опасные находки были уничтожены на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУКадыров показал видео найденных схронов с натовским оружиемВ Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новые регионы россии, общество, происшествия, новости, владимир рогов