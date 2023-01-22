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В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием
В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием - РИА Новости Крым, 22.01.2023
В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием
В Энергодаре Запорожской области российские силовики нашли крупных схрон с оружием и взрывчаткой. Об этом написал член главного совета администрации Запорожской РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T14:24
2023-01-22T14:24
запорожская область
новые регионы россии
общество
происшествия
новости
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Энергодаре Запорожской области российские силовики нашли крупных схрон с оружием и взрывчаткой. Об этом написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, боеприпасы, оружие и форма Вооруженных сил Украины были найдены в частном доме, гда проживал "казачий генерал"."Обыск был проведен в частном доме, где раньше жил местный "казачий генерал", который уехал на подконтрольную Киеву территорию. При обыске нашли три автомата Калашникова, 1,3 тысячи патронов разного калибра, семь гранат, 15 тротиловых шашек и военную форму украинского образца", - указал Рогов в своем Telegram-канале.Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами в Запорожской и Херсонской областях. Так, 12 января сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов. 15 января в Токмакском районе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ. Опасные находки были уничтожены на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУКадыров показал видео найденных схронов с натовским оружиемВ Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами
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запорожская область, новые регионы россии, общество, происшествия, новости, владимир рогов
В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием

Рогов: в доме "казачьего генерала" в Энергодаре нашли схрон с гранатами и тысячи патронов

14:24 22.01.2023
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаРогов: в доме "казачьего генерала" в Энергодаре нашли схрон с гранатами и тысячи патронов
Рогов: в доме казачьего генерала в Энергодаре нашли схрон с гранатами и тысячи патронов
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Энергодаре Запорожской области российские силовики нашли крупных схрон с оружием и взрывчаткой. Об этом написал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, боеприпасы, оружие и форма Вооруженных сил Украины были найдены в частном доме, гда проживал "казачий генерал".
"Обыск был проведен в частном доме, где раньше жил местный "казачий генерал", который уехал на подконтрольную Киеву территорию. При обыске нашли три автомата Калашникова, 1,3 тысячи патронов разного калибра, семь гранат, 15 тротиловых шашек и военную форму украинского образца", - указал Рогов в своем Telegram-канале.
Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами в Запорожской и Херсонской областях. Так, 12 января сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов. 15 января в Токмакском районе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ. Опасные находки были уничтожены на месте.
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Запорожская областьНовые регионы РоссииОбществоПроисшествияНовостиВладимир Рогов
 
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