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В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ
В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ
Несколько гранатометов, снаряды и более двух тысяч патронов обнаружили сотрудники Росгвардии в схронах на территории Запорожской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T10:57
2023-01-12T10:57
запорожская область
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Несколько гранатометов, снаряды и более двух тысяч патронов обнаружили сотрудники Росгвардии в схронах на территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что один из тайников был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов.В доме пособника киевского режима бойцы Росгвардии нашли несколько единиц оружия и боеприпасы. Они были обнаружены во время осмотра помещения.Ранее в Геническом муниципалитете Херсонской области силовики нашли форму, оружие и боеприпасы сбежавшего бойца ВСУ. А в Алешках правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружиемНа Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасамиАрсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, новости, сво, новые регионы россии
В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ

Снаряды, гранатометы и две тысячи патронов нашли в схроне ВСУ в Запорожской области

10:57 12.01.2023
 
© Пресс-служба РосгвардииСнаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
Снаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
© Пресс-служба Росгвардии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Несколько гранатометов, снаряды и более двух тысяч патронов обнаружили сотрудники Росгвардии в схронах на территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что один из тайников был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов.
"Помимо осколочно-фугасных снарядов и гранатометов в схроне находились ручные гранаты, тротиловые шашки и ночные прицелы", – уточнили в ведомстве.
© Пресс-служба РосгвардииСнаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
Снаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
© Пресс-служба Росгвардии
Снаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
В доме пособника киевского режима бойцы Росгвардии нашли несколько единиц оружия и боеприпасы. Они были обнаружены во время осмотра помещения.
Ранее в Геническом муниципалитете Херсонской области силовики нашли форму, оружие и боеприпасы сбежавшего бойца ВСУ. А в Алешках правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.
© Пресс-служба РосгвардииСнаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
Снаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
© Пресс-служба Росгвардии
Снаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
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