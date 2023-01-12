https://crimea.ria.ru/20230112/v-zaporozhskoy-oblasti-nashli-skhrony-s-oruzhiem-i-boepripasami-vsu-1126355143.html

В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ

В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ - РИА Новости Крым, 12.01.2023

В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ

Несколько гранатометов, снаряды и более двух тысяч патронов обнаружили сотрудники Росгвардии в схронах на территории Запорожской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T10:57

2023-01-12T10:57

2023-01-12T10:57

запорожская область

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

происшествия

новости

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Несколько гранатометов, снаряды и более двух тысяч патронов обнаружили сотрудники Росгвардии в схронах на территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Уточняется, что один из тайников был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов.В доме пособника киевского режима бойцы Росгвардии нашли несколько единиц оружия и боеприпасы. Они были обнаружены во время осмотра помещения.Ранее в Геническом муниципалитете Херсонской области силовики нашли форму, оружие и боеприпасы сбежавшего бойца ВСУ. А в Алешках правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружиемНа Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасамиАрсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на Херсонщине

запорожская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, новости, сво, новые регионы россии