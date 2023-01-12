В Запорожской области нашли схроны с оружием и боеприпасами ВСУ
Снаряды, гранатометы и две тысячи патронов нашли в схроне ВСУ в Запорожской области
© Пресс-служба РосгвардииСнаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
© Пресс-служба Росгвардии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Несколько гранатометов, снаряды и более двух тысяч патронов обнаружили сотрудники Росгвардии в схронах на территории Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что один из тайников был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов.
"Помимо осколочно-фугасных снарядов и гранатометов в схроне находились ручные гранаты, тротиловые шашки и ночные прицелы", – уточнили в ведомстве.
© Пресс-служба РосгвардииСнаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
© Пресс-служба Росгвардии
Снаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
В доме пособника киевского режима бойцы Росгвардии нашли несколько единиц оружия и боеприпасы. Они были обнаружены во время осмотра помещения.
Ранее в Геническом муниципалитете Херсонской области силовики нашли форму, оружие и боеприпасы сбежавшего бойца ВСУ. А в Алешках правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.
© Пресс-служба РосгвардииСнаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
© Пресс-служба Росгвардии
Снаряды, гранатометы и две тысячи патронов найдены в схроне ВСУ в Запорожской области
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