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Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружием
Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружием - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружием
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обнаружения тайников с оружием при зачистке населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей. РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T13:36
2022-12-19T13:36
2022-12-19T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обнаружения тайников с оружием при зачистке населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.На видео бойцы подразделений "Ахмат" из Чечни, а также силовики из Ингушетии – Баталхаджинский отряд быстрого реагирования (БОБР) проводят обыски в жилом секторе, находя в подвалах тайники с оружием.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, на минувших выходных правоохранители Херсонской области нашли в одном из заброшенных зданий Новоалексеевки более трехсот патронов и станковый пулемет.В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасамиКадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на ХерсонщинеСеть схронов с минами нашли в Энергодаре
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, политика, херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружием
Кадыров показал видео обнаруженных схоронов с натовским оружием на Херсонщине и Запорожье