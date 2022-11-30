https://crimea.ria.ru/20221130/arsenal-artilleristov-obnaruzhen-v-taynike-na-khersonschine-1125610402.html

Арсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на Херсонщине

Арсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на Херсонщине - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Арсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на Херсонщине

Правоохранители нашли тайник ВСУ на базе отдыха в Херсонской области. В нем было спрятано свыше 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T12:05

2022-11-30T12:05

2022-11-30T12:05

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Правоохранители нашли тайник ВСУ на базе отдыха в Херсонской области. В нем было спрятано свыше 100 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Херсонской области.По данным силовиков в тайнике было спрятано 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 8 металлических укупорок с боеприпасами.В МВД подчеркнули, что мероприятия по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов в регионе продолжаются.Ранее, под Энергодаром силовики нашли схрон с десятками донных контактных противодесантных мин.

https://crimea.ria.ru/20221124/vs-rf-unichtozhili-amerikanskie-radiolokatory-pod-khersonom-1125526825.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, происшествия