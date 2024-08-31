Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новост Крым. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Севастополе, причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Об этом сообщает региональное управление МЧС.Сигнал о возгорании поступил вечером в субботу. К месту выдвинулись силы МЧС России.На данный момент пожар локализован, его площадь составила 50 квадратных метров. Открытое горение устранено, ведется проливка конструкций.Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, к трагедии привела неосторожность при курении.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новост Крым. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Севастополе, причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Сигнал о возгорании поступил вечером в субботу. К месту выдвинулись силы МЧС России.
"На тушение подали стволы. К сожалению, при обследовании помещений внутри обнаружили погибших мужчину и женщину. Еще двоих человек эвакуировали из дома на свежий воздух", - говорится в сообщении.
На данный момент пожар локализован, его площадь составила 50 квадратных метров. Открытое горение устранено, ведется проливка конструкций.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601