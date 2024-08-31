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Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС
Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2024
Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС
Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Севастополе, причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T22:32
2024-08-31T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новост Крым. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Севастополе, причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Об этом сообщает региональное управление МЧС.Сигнал о возгорании поступил вечером в субботу. К месту выдвинулись силы МЧС России.На данный момент пожар локализован, его площадь составила 50 квадратных метров. Открытое горение устранено, ведется проливка конструкций.Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, к трагедии привела неосторожность при курении.
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Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС

В Севастополе в результате пожара в жилом доме погибли два человека – МЧС

22:32 31.08.2024 (обновлено: 22:38 31.08.2024)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новост Крым. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Севастополе, причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Сигнал о возгорании поступил вечером в субботу. К месту выдвинулись силы МЧС России.
"На тушение подали стволы. К сожалению, при обследовании помещений внутри обнаружили погибших мужчину и женщину. Еще двоих человек эвакуировали из дома на свежий воздух", - говорится в сообщении.
На данный момент пожар локализован, его площадь составила 50 квадратных метров. Открытое горение устранено, ведется проливка конструкций.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
1 из 2
Пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
2 из 2
Пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
1 из 2
Пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
2 из 2
Пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, к трагедии привела неосторожность при курении.
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22:32Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС
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