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Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС

Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Севастополе, причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T22:32

2024-08-31T22:32

2024-08-31T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новост Крым. Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Севастополе, причиной пожара, предварительно, стала неосторожность при курении. Об этом сообщает региональное управление МЧС.Сигнал о возгорании поступил вечером в субботу. К месту выдвинулись силы МЧС России.На данный момент пожар локализован, его площадь составила 50 квадратных метров. Открытое горение устранено, ведется проливка конструкций.Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия. По предварительным данным, к трагедии привела неосторожность при курении.

https://crimea.ria.ru/20240829/krupnyy-lesnoy-pozhar-pod-feodosiey-likvidirovali-1139959659.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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