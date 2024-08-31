https://crimea.ria.ru/20240831/v-krymu-zatopilo-desyatki-domov-i-pridomovykh-territoriy---mchs-1140033032.html

В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС

В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2024

В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС

В Раздольненском районе Крыма ликвидируют последствия прохождения неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает МЧС РК. РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T23:30

2024-08-31T23:30

2024-08-31T23:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма ликвидируют последствия прохождения неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает МЧС РК.В данный момент подтопленных частных домовладений нет, вода сошла остается подтоплено 29 придомовых территорий в селах Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка, Красноармейское, сообщает МЧС РК."На место выехал временно исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко. Для ликвидации последствий привлечено: от РСЧС 28 человек и 11 ед. тех., из них от КРЫМ-СПАСа - 8 человек 3 ед. техники, от Пожарной охраны Республики Крым - 3 человека и 1 ед. техники", - также говорится в сообщении.Проводятся работы по оказанию помощи в откачке воды. По данным МЧС, угрозы жизни и здоровью жителей нет.

https://crimea.ria.ru/20240831/na-selo-v-krymu-obrushilsya-smerch--postradali-okolo-40-domov-1140025250.html

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