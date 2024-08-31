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В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС
В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС - РИА Новости Крым, 31.08.2024
В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС
В Раздольненском районе Крыма ликвидируют последствия прохождения неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает МЧС РК. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T23:30
2024-08-31T23:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма ликвидируют последствия прохождения неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает МЧС РК.В данный момент подтопленных частных домовладений нет, вода сошла остается подтоплено 29 придомовых территорий в селах Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка, Красноармейское, сообщает МЧС РК."На место выехал временно исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко. Для ликвидации последствий привлечено: от РСЧС 28 человек и 11 ед. тех., из них от КРЫМ-СПАСа - 8 человек 3 ед. техники, от Пожарной охраны Республики Крым - 3 человека и 1 ед. техники", - также говорится в сообщении.Проводятся работы по оказанию помощи в откачке воды. По данным МЧС, угрозы жизни и здоровью жителей нет.
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крым, мчс республики коми, происшествия, погода, погода в крыму, новости крыма
В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС

Пять населенных пунктах Раздольненского района Крыма подтоплены

23:30 31.08.2024 (обновлено: 23:35 31.08.2024)
 
© МЧС Республики КрымПоследствия непогоды в Крыму
Последствия непогоды в Крыму
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма ликвидируют последствия прохождения неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает МЧС РК.

"В результате схода воды с полей в пять населенных пунктах Раздольненского района оказались подтопленными: 29 частных домовладений и 34 придомовые территории", - говорится в сообщеии ведомства.

В данный момент подтопленных частных домовладений нет, вода сошла остается подтоплено 29 придомовых территорий в селах Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка, Красноармейское, сообщает МЧС РК.
"На место выехал временно исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко. Для ликвидации последствий привлечено: от РСЧС 28 человек и 11 ед. тех., из них от КРЫМ-СПАСа - 8 человек 3 ед. техники, от Пожарной охраны Республики Крым - 3 человека и 1 ед. техники", - также говорится в сообщении.
Проводятся работы по оказанию помощи в откачке воды. По данным МЧС, угрозы жизни и здоровью жителей нет.
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