https://crimea.ria.ru/20240831/ekzamen-po-russkomu-yazyku-dlya-migrantov-v-krymu-chto-nado-menyat--mnenie-1139891684.html

Экзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение

Экзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение - РИА Новости Крым, 31.08.2024

Экзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение

Сертификат о знании русского языка не может получать человек, не знающий ни слова. А те, кто готовится к испытаниям, должны находить правильные ответы во время... РИА Новости Крым, 31.08.2024

2024-08-31T20:10

2024-08-31T20:10

2024-08-31T20:10

мигранты

радио "спутник в крыму"

александр рудяков

русский язык

россия

трудовые мигранты

мнения

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В Крыму высказались за ужесточение экзаменов по русскому языку для мигрантов В Крыму высказались за ужесточение экзаменов по русскому языку для мигрантов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Сертификат о знании русского языка не может получать человек, не знающий ни слова. А те, кто готовится к испытаниям, должны находить правильные ответы во время учебы, а не заранее – на сайте разработчиков заданий. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился член совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, ректор Крымского республиканского института последипломного педагогического образования, доктор филологических наук, профессор Александр Рудяков.По словам Рудякова, Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования сегодня является единственным в республике центром, уполномоченным принимать такие экзамены у мигрантов.Однако в самой организации экзамена и процедуре тестирования есть такие вещи, которые помогают людям, приехавшим к нам сюда на работу, избегать каких-то проблем, сказал он."Если на сайте одного из наших институтов, разрабатывающих эти задания, они опубликованы с правильными ответами, то любой человек, который подготовится к этому экзамену, достаточно уверенно его сдаст", – аргументировал свою позицию Рудяков.На Западе сдать языковой экзамен вот так запросто не получится, добавил он.Он выразил надежду на то, что данному вопросу уделит большое внимание новообразованный Совет при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, в состав которого он был включен.Напомним, в июле глава СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень предложений по ужесточению миграционной политики, в котором предусматривалось ужесточение в языковой области. В частности, глава СК настаивал на том, чтобы требования к владению русским языком детьми мигрантов на уровне, необходимом для приема в образовательные учреждения, были закреплены новым законом РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферахВ Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантовНаши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России

https://crimea.ria.ru/20240721/rosobrnadzor-posovetoval-migrantam-zaranee-obuchit-detey-russkomu-yazyku-1139017354.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, александр рудяков, русский язык, россия, трудовые мигранты, мнения