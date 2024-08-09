https://crimea.ria.ru/20240809/v-sevastopole-vveden-zapret-na-trudoustroystvo-migrantov-1139476579.html

В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов

В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов

В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов, который распространяется на 77 видов деятельности. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T12:56

2024-08-09T12:56

2024-08-09T12:57

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов, который распространяется на 77 видов деятельности. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на правительственном портале.В частности, мигранты не смогут трудиться в образовании, здравоохранении, торговле, науке. Их труд запрещается задействовать в производстве и продаже продуктов, лекарственных препаратов, одежды, электрооборудования, на лесозаготовке, в отраслях рыболовства, добычи полезных ископаемых, обработки древесины, полиграфии и деятельности водного транспорта. Также иностранцы не смогут работать на почте и в курьерских доставках, снимать кино и телепередачи, разрабатывать компьютерное программное обеспечение, работать в области права и бухгалтерского учета, в туристических агентствах и так далее.Норма вступает в силу в течение десяти дней с момент опубликования указа. На исполнение требований документа работодателям дается четыре месяца.Власти Крыма также ранее установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Принятые меры призваны не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона. Теперь республика планирует выйти с инициативой на федеральный уровень.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантовНаши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в РоссииВыходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым

https://crimea.ria.ru/20240418/bezopasnost-lyudey-v-krymu-v-prioritete--vlasti-ob-ukaze-o-migrantakh-1136654491.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, мигранты, трудовые мигранты, закон и право, общество, новости крыма, трудоустройство в крыму, трудоустройство