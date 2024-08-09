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В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов
В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов
В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов, который распространяется на 77 видов деятельности. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T12:56
2024-08-09T12:57
севастополь
михаил развожаев
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трудовые мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов, который распространяется на 77 видов деятельности. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на правительственном портале.В частности, мигранты не смогут трудиться в образовании, здравоохранении, торговле, науке. Их труд запрещается задействовать в производстве и продаже продуктов, лекарственных препаратов, одежды, электрооборудования, на лесозаготовке, в отраслях рыболовства, добычи полезных ископаемых, обработки древесины, полиграфии и деятельности водного транспорта. Также иностранцы не смогут работать на почте и в курьерских доставках, снимать кино и телепередачи, разрабатывать компьютерное программное обеспечение, работать в области права и бухгалтерского учета, в туристических агентствах и так далее.Норма вступает в силу в течение десяти дней с момент опубликования указа. На исполнение требований документа работодателям дается четыре месяца.Власти Крыма также ранее установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Принятые меры призваны не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона. Теперь республика планирует выйти с инициативой на федеральный уровень.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон о введении режима высылки для нелегальных мигрантовНаши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в РоссииВыходцы из Средней Азии наладили канал незаконной миграции в Крым
https://crimea.ria.ru/20240418/bezopasnost-lyudey-v-krymu-v-prioritete--vlasti-ob-ukaze-o-migrantakh-1136654491.html
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севастополь, михаил развожаев, мигранты, трудовые мигранты, закон и право, общество, новости крыма, трудоустройство в крыму, трудоустройство
В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов

В Севастополе ввели запрет на работу мигрантов в 77 сферах – указ Развожаева

12:56 09.08.2024 (обновлено: 12:57 09.08.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов у работников на стройке в Новосибирске
Проверка документов у работников на стройке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов, который распространяется на 77 видов деятельности. Соответствующий указ губернатора Михаила Развожаева опубликован на правительственном портале.
"Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Севастополя, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - сказано в документе.
В частности, мигранты не смогут трудиться в образовании, здравоохранении, торговле, науке. Их труд запрещается задействовать в производстве и продаже продуктов, лекарственных препаратов, одежды, электрооборудования, на лесозаготовке, в отраслях рыболовства, добычи полезных ископаемых, обработки древесины, полиграфии и деятельности водного транспорта. Также иностранцы не смогут работать на почте и в курьерских доставках, снимать кино и телепередачи, разрабатывать компьютерное программное обеспечение, работать в области права и бухгалтерского учета, в туристических агентствах и так далее.
Норма вступает в силу в течение десяти дней с момент опубликования указа. На исполнение требований документа работодателям дается четыре месяца.
Власти Крыма также ранее установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Принятые меры призваны не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона. Теперь республика планирует выйти с инициативой на федеральный уровень.
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